Фото: barnaul.org

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин в среду, 18 января, посетил место строительства крещенской купели на Оби около речного вокзала. Об этом сообщает пресс-центр администрации краевой столицы.

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Как сообщается, чиновник лично проверил, насколько качественно дорожные службы подготовили площадку на льду, подъездные пути, парковки, прилегающие тротуары. Также он оценил эстетическое оформление Крещенского городка.

Как пишут в ведомстве, Дугин напомнил, что на лед в этом году нельзя одновременно выпускать более 80 человек.