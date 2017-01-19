Радиостанция Юмор FM Барнаул 14 января отметила свое десятилетие. На день рождения принято дарить подарки, поэтому был проведен розыгрыш приза — сертификата на 20000 тысяч рублей на покупку крутого сноуборда от бордшопа "Burton". Для участия в конкурсе следовало лишь состоять в группе радиостанции и сделать репост себе на страницу в социальных сетях. Более 900 человек приняли участие в розыгрыше подарков.

Итоги конкурса подвели в прямом эфире вечерней программы "Большое время приветов" 16 января. Даша Першина в прямом эфире обрадовала победителя – Елену Калашникову. На следующий день она получила свой сертификат из рук ведущей радиостанции.

"Я очень рада! Не ожидала, уже в последний момент сделала репост. Никогда раньше не каталась на сноуборде! Это хорошая возможность попробовать себя в новом для меня виде спорта. Конечно, это еще и повод встретиться с друзьями, вместе провести время. Спасибо Юмор FM Барнаул!" – поделилась со слушателями Елена.

Самое веселое радио Юмор FM Барнаул 102.9 поздравляет победительницу и ждет всех барнаульцев в своих группах "ВКонтакте" и "Одноклассниках". Следите за новостями и конкурсами, ведь радиостанция любит дарить подарки своим слушателям.