Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Вопрос комплексного благоустройства набережной Оби, которая станет очередным объектом туристического кластера "Барнаул — горнозаводской город", будет рассмотрен 20 января в Алтайском государственном техническом университете.
Обсуждать проект будут общественники и архитекторы. Как сообщал портал Amic.ru, разработкой проекта благоустройства набережной предстоит заняться "Алтайгражданпроекту", ставшему победителем соответствующего конкурса.
Отметим, что выполнить благоустройство набережной планируется в едином ансамбле с новой лестницей, ведущей в Нагорный парк.
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В данный же момент работы на объекте продолжаются. Фотокорреспондент портала Amic.ru побывал на месте строительства, зафиксировав на камеру пространство, над облагораживанием которого предстоит думать специалистам и городским властям.
Между тем, как ранее отмечали в мэрии, открыть полукилометровую набережную планируется весной текущего года.
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Комментарии
Проект №1 - Строительство набережной. Проект №2 - Благоустройство набережной. Проект №3 ...
Проект №1 ... Строительство подземного тоннеля или моста с Красноармейского на Юрина!!!
Набережная должна быть обустроена не только в едином ансамбле с нагорным парком, но и учитывать наш жесткий климат, в первую очередь.