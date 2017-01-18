Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Вопрос комплексного благоустройства набережной Оби, которая станет очередным объектом туристического кластера "Барнаул — горнозаводской город", будет рассмотрен 20 января в Алтайском государственном техническом университете.

Обсуждать проект будут общественники и архитекторы. Как сообщал портал Amic.ru, разработкой проекта благоустройства набережной предстоит заняться "Алтайгражданпроекту", ставшему победителем соответствующего конкурса.

Отметим, что выполнить благоустройство набережной планируется в едином ансамбле с новой лестницей, ведущей в Нагорный парк.

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В данный же момент работы на объекте продолжаются. Фотокорреспондент портала Amic.ru побывал на месте строительства, зафиксировав на камеру пространство, над облагораживанием которого предстоит думать специалистам и городским властям.

Между тем, как ранее отмечали в мэрии, открыть полукилометровую набережную планируется весной текущего года.

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