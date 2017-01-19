Ученые узнали, что регулярный секс с отцом будущего ребенка благоприятно влияет на беременность. Они рекомендуют женщинам не ограничивать количество сексуальных контактов перед зачатием. Регулярный секс поможет избежать многих осложнений во время беременности.

Ученые установили, что женщины, которые "пренебрегали" сексом перед беременностью, чаще сталкивались с проблемой преэклампсии.

Регулярный секс хорошо влияет на женскую иммунную систему. Занятия любовью обеспечивают здоровую беременность. Они создают правильные условия для появления нового поколения.