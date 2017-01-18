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Жертвами столкновения пассажирского поезда и автомобиля на железнодорожном переезде в Алтайском крае стали два человека. Трагедия произошла 18 января между станциями Язевка-Сибирская и Шипуново.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, авария случилась в 11:04, когда водитель легкового автомобиля Toyota выехал перед приближающимся пассажирским поездом на запрещающий сигнал светофора.

"Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. В результате происшествия погибли водитель и пассажир автомобиля", – уточняют на ЗСЖД.

В связи с инцидентом был задержан пригородный пассажирский поезд №6119 Алейская – Локоть. Инфраструктура в результате ДТП не повреждена.