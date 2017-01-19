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Вице-премьер Щукин будет искать своего Галицкого для алтайского спорта

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Вице-премьер намерен привлечь бизнес к развитию спорта в регионе

Фото: Вячеслав Мельников

Вице-премьер правительства Алтайского края Андрей Щукин, который курирует развитие спорта и культуры, намерен привлечь спонсоров для поддержки местных спортивных команд и клубов.

Как пояснил Amic.ru министр, есть определенные задачи, которые нужно решать в этом направлении. Известно, что бюджетных средств для достижения высоких результатов командам не хватает. В качестве примера Андрей Щукин привел волейбольный клуб "Университет", выступающий в Высшей лиге "А". Команда при самом скромном бюджете в лиге в 12 миллионов рублей идет на высоком четвертом месте. Однако, чтобы "Университет" продолжал выступление на высоком уровне, необходимы дополнительные внебюджетные вливания.

"Институт социального партнерства нужно расширять, укреплять. Необходимо работать с частным бизнесом, с теми заинтересованными частными лицами, которые могут вкладывать свои средства в такие клубы, как "Университет" и хоккейный "Алтай". Есть понимание, как это делать. У нас нет пока крупного частного инвестора, который может содержать серьезный футбольный клуб. Мечта — найти второго Сергея Галицкого, который занимается "Краснодаром". Прилетит к нам волшебник на голубом вертолете, тогда и будет серьезный футбольный клуб. Но мы будем его искать. Мотивировать и заинтересовывать морально потенциальных инвесторов. Надо брать лопаты и работать в этом направлении", – сказал Андрей Щукин.

По словам вице-премьера, пока нет крупного частного инвестора, необходимо работать над тем, чтобы воспитывать местных игроков. Например, необходимо, чтобы футбольные школы "Динамо" и имени Алексея Смертина конкурировали между собой. Однако только лучшие воспитанники обеих школ должны играть в первой команде барнаульского "Динамо".

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

19.01.2017 07:54
Снайпер

А что Ракшин для спорта в Алтае уже ничего не делает??? Ему нравятся лыжи, он их и спонсирует. Появится у него интерес к баскетболу, может и им займется.

0  0
19.01.2017 07:59
- гость -

19.01.2017 07:54 Снайпер Есть разница между спонсированием массового спорта и профессионального. Ракшин молодец, что следит за массовыми лыжами. Но вот профессиональный спорт необходим любому региону. И сейчас самый приемлемый вариант вливать деньги в Универ, потому что они не клоака, в отличие от Динамо и Алтая.

0  0
19.01.2017 07:59
- гость -

На это место нужно искать алтайского Мутко

0  0
19.01.2017 07:59
- гость -

На это место нужно искать алтайского Мутко

0  0
19.01.2017 08:32
Garind

А вице-премьер Алтайского правительства, если экстраполировать на Российское, как кто будет?

0  0
19.01.2017 08:43
- гость -

Он в мультиках не снимался?

0  0
19.01.2017 08:48
Шатал Труба

Так вспомнил http://info-vb.ru/news/2012/01/27/novyj-adres--pr-sibirskij-52

0  0
19.01.2017 09:05
Яна

......!!!!! По одному такому "вицу" можно судить обо всём кабмине. Пипец!!!!!!!! Волшебник Изумрудного города.....Дожили.....

0  0
19.01.2017 09:32
Мистер Вульф

А чё у него с литсом?

0  0
19.01.2017 09:39
Геноцид Эклеров

тут кроме Ракшина нет подобного масштаба бизнеса. но Ракшин уже спонсирует профессиональный спорт в соседнем регионе. видимо новосибирскому ХК Сибирь важнее играть в КХЛ, чем алтайскому Алтаю, какбэ из родного для Ракшина региона. объяснение простое: власти в Новосибирске поставили условие присутствия Ракшина в местном ритейле спонсорство профессионального спорта в регионе. а убогим алтайцам достаточно швырнуть с барского плеча пару мешков печенек и дешевого пакетированного чая. меня просто поражают восторги местных бандерлогов, что он на типа лыжне их поит чаем. да с его бизнесом легко можно содержать команду Формулы1, не то что лыжников просротой кормить... а просто власти в нашем регионе не работают с местным бизнесом. ну или работают, но только лично себе во благо. всё вышесказанное исключительно ИМХО

0  0
19.01.2017 09:44
гость

19 января 2017 г. 09:32 А чё у него с литсом?

Неужели непонятно-раздулось от важности.

0  0
19.01.2017 10:55
- гость -

19.01.2017 09:39 Геноцид Эклеров Ракшин уже года три как не спонсирует Сибирь

0  0
19.01.2017 10:58
Геноцид Эклеров

- гость - 19 января 2017 г. 10:55 неужели? пруф в студию

0  0
19.01.2017 11:17
- гость -

Судя по фотке - он не Щукин, он Щекин!

0  0
19.01.2017 11:26
- гость -

9.01.2017 10:58 Геноцид Эклеров Ты вменяемый? Зайди на сайт ХК Сибирь и посмотри!

0  0
19.01.2017 11:50
Геноцид Эклеров

- гость - 19 января 2017 г. 11:26 на сайте указаны иные спонсоры, действительно. только почему по ходу текущего сезона на осенних матчах в ЛДС Сибирь на сиденьях была разложена атрибутика М-Ра, а на бортиках была их реклама?

0  0
19.01.2017 13:12
- гость -

19.01.2017 11:50 Геноцид Эклеров Не было ни на бортах, ни на сидениях ничего не было, кроме картонных хлопалок. Последний раз бейсболки Мария-Ра лежали на сиденях в 2012 году

0  0
19.01.2017 13:31
Геноцид Эклеров

- гость - 19 января 2017 г. 13:12 мне глазам своим не верить? в конце сентября играли дома с Магниткой.

0  0
19.01.2017 14:30
- гость -

19.01.2017 13:31 Геноцид Эклеров Не знаю, что вы там увидели. Был практически на всех матчах в этом сезоне, ничего даже близкого к Марии-Ра не видел.

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