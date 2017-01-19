Американский актер, обладатель премии "Оскар" Джек Николсон завершил карьеру киноактера. Об этом заявил его друг, артист Питер Фонда, пишет The Sun.

"Я думаю, он фактически ушел на пенсию. Не хочу говорить за него, но он уже достаточно много работал, да и в финансовом плане себя обеспечил", — рассказал Фонда, отметив, что точная причина такого решения ему неизвестна.

Последним выпущенным на экраны фильмом с участием Николсона на сегодняшний день является комедия "Как знать…", которая появилась на экранах в 2010 году.

Всего на счету Николсона участие более чем в 70 фильмах, среди них известны "Пролетая над гнездом кукушки", "Сияние", "Почтальон всегда звонит дважды", "Бэтмен" и другие. Николсон – один из величайших актеров в истории кино. Он является обладателем трех премий "Оскар".