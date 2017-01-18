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Жителя Алтайского края обвиняют в убийстве знакомого, тело которого злоумышленник позже спрятал в сугробе.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, 41-летнему мужчине предъявлено обвинение. Кровавая трагедия разыгралась 25 декабря прошлого года, когда на веранде одного из домов села Мышкино после совместного распития алкоголя гость поссорился с хозяином.

В итоге обвиняемый нанес оппоненту несколько ударов ножом. В результате полученных ранений потерпевший скончался, а злоумышленник перенес тело за черту села и закопал в сугробе.

Спустя несколько дней сожительница потерпевшего заявила о его пропаже. Тело было найдено полицией при обходе села и близлежащей местности во время поисков мужчины.

Обвиняемый заключен под стражу.