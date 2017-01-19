Связь между людьми можно оценить с помощью эмодзи и смайликов, считает международная группа психологов. Как пишет "Лента.Ру", это направление планируется серьезно изучать в научном сообществе.

Использование смайликов, по убеждению исследователей, можно сравнить с невербальными сигналами – мимикой или высотой голоса, которые люди применяют в обычном общении. Так как в интернете ни то, ни другое невозможно, приходится прибегать к помощи эмотиконов. Так удается более точно передать посыл сообщения и его окраску.

Кроме того, с помощью смайликов можно оценить и социальную интеграцию, поэтому их изучение в современном мире так важно.