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Полицейский лишился своей должности из-за нарушения правил дорожного движения во время участия в свадебном кортеже в Москве. Об этом пишет "ТАСС".

Как сообщалось ранее, в сети появилось видео езды свадебного кортежа. В СМИ говорилось, что это 26-летний полицейский едет на собственную свадьбу. Водитель BMW грубо нарушал ПДД. В частности, проехал большое расстояние задним ходом, пишет РИА "Новости".

Также проводится проверка в отношении руководителей бывшего полицейского.