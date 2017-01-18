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Семилетняя школьница в Екатеринбурге перепутала время суток и ушла на занятия в третьем часу утра. Испуганного ребенка нашел прохожий мужчина, который передал ее полиции. Об этом пишет РИА Новости.

ЧП случилось в ночь на среду, 17 января. Выяснилось, что ночью мать девочки была на работе, а бабушка спала. Из полиции школьницу забрал отец.

По данному факту назначена проверка. Возбуждено уголовное дело по статье "оставление в опасности".