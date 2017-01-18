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Путин не поверил, что Трамп в Москве общался с "ночными бабочками"

, ИА "Амител"
Путин не верит информации, которую распространили якобы "российские агенты"

Фото: pravda-tv.ru

Президент России Владимир Путин  заявил, что  не верит в общение избранного президента США Дональда Трампа с девушками "с пониженной социальной ответственностью" во время визита последнего в Москву. Об этом пишет РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, в сети появилась информация, которую распространили якобы "российские агенты". Согласно этой информации, во время визита в Москву Трамп вызывал в отель проституток.

"Трамп приехал — и тут же побежал встречаться с московскими проститутками. Это человек, во-первых, взрослый уже. А во-вторых, человек, который ну не всю жизнь, но многие годы занимался организацией конкурсов красоты, общался с самыми красивыми женщинами мира. Вы знаете, я с трудом могу такое представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью", — подчеркнул глава российского государства.

После Владимир Путин добавил:

"Хотя они, безусловно… самые лучшие в мире, безусловно. Но, сомневаюсь, что Трамп клюнул на это", — заметил президент.

Напомним, инаугурация президента США Дональда Трампа пройдет 20 января.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

18.01.2017 20:15
CALIBR

Поверил или не поверил может знать только Путин. В душе.

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18.01.2017 21:06
Алексеевич

Пониженная социальная ответственность это очевидно к чиновникам. Теперь будем знать как этих чиновников называть. А то что самые лучшие в мире - безусловно профессиональная оценка...

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18.01.2017 21:13
CALIBR

Это человек, во-первых, взрослый уже. А во-вторых, человек, который ну не всю жизнь, но многие годы занимался организацией конкурсов красоты, общался с самыми красивыми женщинами мира. Вы знаете, я с трудом могу такое представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью", — подчеркнул глава российского государства. +++++++++++ По- моему, "портрет маслом" списан с друга Сильвио : секс-скандалы тоже верились с трудом обывателю, но постоянно сопровождали его карьеру и звание "Альфа-самец №1" прилипло к нему в узких дипломатических кругах,хотя и был в возрасте.

0  0
18.01.2017 21:24
Rogue Stray

девушки "с пониженной социальной ответственностью" _____________ КАВО?! Да это самые социальноответственные в своей сфере граждане! Кто ещё проявляет бОльшую ответственность?!

Блин, посмеял Владимирыч. Йуморизд, однако.

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