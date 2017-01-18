Фото: pravda-tv.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что не верит в общение избранного президента США Дональда Трампа с девушками "с пониженной социальной ответственностью" во время визита последнего в Москву. Об этом пишет РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, в сети появилась информация, которую распространили якобы "российские агенты". Согласно этой информации, во время визита в Москву Трамп вызывал в отель проституток.

"Трамп приехал — и тут же побежал встречаться с московскими проститутками. Это человек, во-первых, взрослый уже. А во-вторых, человек, который ну не всю жизнь, но многие годы занимался организацией конкурсов красоты, общался с самыми красивыми женщинами мира. Вы знаете, я с трудом могу такое представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью", — подчеркнул глава российского государства.

После Владимир Путин добавил:

"Хотя они, безусловно… самые лучшие в мире, безусловно. Но, сомневаюсь, что Трамп клюнул на это", — заметил президент.

Напомним, инаугурация президента США Дональда Трампа пройдет 20 января.