Фото: pravda-tv.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что не верит в общение избранного президента США Дональда Трампа с девушками "с пониженной социальной ответственностью" во время визита последнего в Москву. Об этом пишет РИА "Новости".
Как сообщалось ранее, в сети появилась информация, которую распространили якобы "российские агенты". Согласно этой информации, во время визита в Москву Трамп вызывал в отель проституток.
"Трамп приехал — и тут же побежал встречаться с московскими проститутками. Это человек, во-первых, взрослый уже. А во-вторых, человек, который ну не всю жизнь, но многие годы занимался организацией конкурсов красоты, общался с самыми красивыми женщинами мира. Вы знаете, я с трудом могу такое представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью", — подчеркнул глава российского государства.
После Владимир Путин добавил:
"Хотя они, безусловно… самые лучшие в мире, безусловно. Но, сомневаюсь, что Трамп клюнул на это", — заметил президент.
Напомним, инаугурация президента США Дональда Трампа пройдет 20 января.
Комментарии
Поверил или не поверил может знать только Путин. В душе.
Пониженная социальная ответственность это очевидно к чиновникам. Теперь будем знать как этих чиновников называть. А то что самые лучшие в мире - безусловно профессиональная оценка...
Это человек, во-первых, взрослый уже. А во-вторых, человек, который ну не всю жизнь, но многие годы занимался организацией конкурсов красоты, общался с самыми красивыми женщинами мира. Вы знаете, я с трудом могу такое представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью", — подчеркнул глава российского государства. +++++++++++ По- моему, "портрет маслом" списан с друга Сильвио : секс-скандалы тоже верились с трудом обывателю, но постоянно сопровождали его карьеру и звание "Альфа-самец №1" прилипло к нему в узких дипломатических кругах,хотя и был в возрасте.
девушки "с пониженной социальной ответственностью" _____________ КАВО?! Да это самые социальноответственные в своей сфере граждане! Кто ещё проявляет бОльшую ответственность?!
Блин, посмеял Владимирыч. Йуморизд, однако.