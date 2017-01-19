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Крещение в Барнауле пройдет под знаком солнечной и морозной погоды

, ИА "Амител"
Местами по краю 19 января прогнозируется слабый снег

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Погода на Крещение, которое отмечается 19 января, в Алтайском крае будет достаточно морозной, но не отметится лютыми холодами.

Так, по краю днем в четверг в северо-восточных районах слабый снег, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица. В светлое время суток в регионе -14…-19 градусов, в предгорьях -8…-13 градусов. Ветер южный, два-семь метров в секунду.

В Барнауле 19 января преимущественно без осадков, в утренние часы изморозь, возможен туман, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице -15…-17 градусов. Ветер южный, до семи метров в секунду.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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