Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Крещение Господне празднуют православные христиане в четверг, 19 января. По всей стране в этот день пройдут крестные ходы и купания в купелях.

Отметим, что Крещение является одним из главных христианских праздников. Еще накануне митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий призвал жителей региона провести праздник с благоговением и духовной радостью.

В Алтайском крае в этот день будет функционировать более 30 специально оборудованных купелей. Повсеместно в церквях и храмах прихожанам будут давать святую воду.

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В Барнауле центральная крещенская площадка будет действовать у речного вокзала, где построен целый городок.

Также в краевой столице пройдет крестный ход, который начнется у здания Знаменского женского монастыря и завершится с выходом на площадь Баварина до речного вокзала, где пройдет чин великого освящения воды.

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Крещенские мероприятия еще на одной площадке, у Пионерского озера, в Барнауле обернутся изменением организации дорожного движения. Так, от улицы Вербная, 1 до улицы Вечерняя, 44 будет организовано одностороннее движение транспорта от поселка Кирова до поселка Борзовая Заимка.

Портал Amic.ru будет освещать события, связанные с празднованием Крещения в Барнауле.