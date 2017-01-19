Российским сенаторам запретят получать награды и звания иностранных государств без позволения председателя Совфеда и МИДа, сообщает "Лента". Новый порядок уже в этом месяце должна утвердить спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

В случае если сенатор не получит разрешения принять награду, он будет обязан вернуть ее тому, кто ее преподнес. Но даже в этом случае он вновь должен об этом оповестить спикера верхней палаты.

Напомним, в мае 2016 года премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил исполнить указ президента о противодействии коррупции. Зачастую награды изготавливают из драгметаллов и камней. В связи с этим орден, стоимость которого составляет несколько десятков тысяч долларов, могут расценить как взятку или предмет роскоши. В любом случае такую вещь нужно декларировать.