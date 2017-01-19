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Возгорание автомобиля произошло вечером в среду, 18 января, в Индустриальном районе Барнаула, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 23:05. Уже через десять минут пожар удалось локализовать, еще через одну минуту – ликвидировать.
На пожар выезжали девять сотрудников РСЧС, в том числе шесть человек личного состава от МЧС на двух единицах техники.
Комментарии
"На пожар выезжали девять сотрудников РСЧС, в том числе шесть человек личного состава от МЧС на двух единицах техники." Интересно, а на чем выезжали ещё трое, если они не пользовались техникой, на лошадях что-ли или своих двоих? А вообще-то горько понимать. что пожарных так сократили, что вместо 10 человек: 2 машины( 2 водителя и по 4 бойца) приезжает 6 чел., т.е. вместо 8 человек тушат только 4, т.е. в два раза меньше чем раньше.