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Возгорание автомобиля произошло вечером в среду, 18 января, в Индустриальном районе Барнаула, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 23:05. Уже через десять минут пожар удалось локализовать, еще через одну минуту – ликвидировать.

На пожар выезжали девять сотрудников РСЧС, в том числе шесть человек личного состава от МЧС на двух единицах техники.