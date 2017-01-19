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Полуторагодовалый ребенок умер в Бийске от ожогов после купания

, ИА "Амител"
Во время купания мать ребенка ненадолго оставила его одного

Фото: pixabay.com

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" после смерти полуторагодовалого мальчика в Бийске. Об этом сообщает пресс-служба СУСК по Алтайскому краю.

Как сообщают в ведомстве, ЧП случилось 16 января. Ребенок купался в ванне дома. Мать малыша оставила его без присмотра, в результате чего он  получил значительные  термические ожоги поверхности тела. Мальчик умер в этот же день в больнице.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

19.01.2017 08:34
- гость -

КАК.... скажите вот как так можно???

0  0
19.01.2017 08:40
- гость -

Эту курицу её бабушка не учила пробовать воду локотком руки на предмет горячо

0  1
19.01.2017 08:50
Пленный

Ей еще с этим жить. Не судите.

1  0
19.01.2017 09:23
Ыра

Эту курицу её бабушка не учила пробовать воду локотком руки на предмет горячо

скроее всего детёнка,оставшись один, открыл кран с горячей водой и вот результат((((

1  0
19.01.2017 09:27
- гость -

В полтора года ? я вас умоляю.

0  0
19.01.2017 09:33
Димон

блин у мну ребенку 4 года я на пару минут боюсь оставлять в ванной одного а тут в полтора года...капец.. вот же люди пофигисты

0  0
19.01.2017 09:33
Ыра

В полтора года ? я вас умоляю.

а что,вы полагаете,что она засунула его в кипяток и ушла от орущего ребёнка?

1  0
19.01.2017 09:34
- гость -

Пленный Ей еще с этим жить. вы думаете?? не уверена.. в том смысле что быстро забудет.. с таким то отношением

0  0
19.01.2017 09:40
- гость -

а что,вы полагаете,что она засунула его в кипяток и ушла от орущего ребёнка? /// Не обязательно кипяток.при температуре 42,3 белок в организме человека начинает сворачиваться.

0  0
19.01.2017 09:42
- гость -

- гость - 19 января 2017 г. 09:27 В полтора года ? я вас умоляю. =============== Да запросто. Дети бывают очень шустрыми, везде всё пытаются покрутить, отвернуть и т.д. Наша в ванной упорно пыталась утопиться - ложилась на дно ванной, ноги закидывала на стенку и голова оказывалась под водой. Её вытаскиваешь, она хохочет, откашливается и опять под воду. Ни на шаг нельзя было отойти от ванной, пока она купается.

0  0
19.01.2017 09:43
Геноцид Эклеров

тварь судить. десяточку ей по рогам.

0  0
19.01.2017 09:49
Ыра

Не обязательно кипяток.при температуре 42,3 белок в организме человека начинает сворачиваться.

а вы сами пробовали залезть в ванную с водой 42,3 градуса? а попробуйте, только у вас это не получится

1  0
19.01.2017 10:10
- гость -

Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, ЧП произошло днем 16 января. Мать оставила малыша в ванной без присмотра. Ребенок облил себя горячей водой и получил серьезные термические ожоги. Мальчика доставили в больницу, однако там он скончался.

Ыра права.

1  0
19.01.2017 10:11
- гость -

- гость - 19 января 2017 г. 09:40

Только при температуре тела человека, а не окружающей среды.

0  0
19.01.2017 10:30
Геноцид Эклеров

- гость - 19 января 2017 г. 10:10 я не понял, а какая, собственно разница в последствиях? что в одном, что в другом случае последовала смерть ребёнка. повторюсь: судить тварь безжалостно.

а тем, кто шепелявит про "не судите", скажу лишь одно: если вы терпилы по жизни, то не надо этот ваш статус экстраполировать на нормальных людей.

0  0
19.01.2017 10:38
Пленный

Вы умеете оскорблять человека и называть ее тварью даже не поговорив с ним.

Нормальные люди... Что для Вас норма для других бред.

Вы, да и я, и все судят через призму собственного опыта.

1  0
19.01.2017 11:01
Геноцид Эклеров

Пленный 19 января 2017 г. 10:38 толстовец, меня подобные словеса вообще не колышат. она тварь. точка. без скидок на обстоятельства. норма - общепринятые правила поведения, принятые большинством. оставить ребенка в возрасте полутора лет одного в ванной - преступление априори.

0  0
19.01.2017 11:46
Romchic

Геноцид Эклеров 19 января 2017 г. 11:01

а если она отвлеклась на крики другого ребёнка на 30 секунд всего?

0  0
19.01.2017 11:52
Геноцид Эклеров

Romchic зарегистрированный 19 января 2017 г. 11:46 да-да, включай фантазию. а если она отвлеклась на ядерный взрыв за окном? а вдруг к ней в окно космонавт приземлился? а может ей Путин по сотовому набрал?

0  0
19.01.2017 12:47
- гость -

гость - 19 января 2017 г. 09:27 а что сложного? сдвинуть вентиль легко может и полуторогодовалый ребенок. странно,почему он один в ванне хлюпался, и почему он не плакал, когда кипяток его обжигать начал

0  0
19.01.2017 12:49
- гость -

Romchic зарегистрированный чтобы за 30 сек свариться насмерть, нужно было эти 30 сек провести в чане с кипящей водой

0  0
19.01.2017 12:50
- гость -

- гость - 19 января 2017 г. 09:40 при температуре 42,3 белок в организме человека начинает сворачиваться

это если температура тела 42,3, а не окружающей среды. у нас летом погода на улице бывает + 43. никто не варится при такой погоде

0  0
19.01.2017 13:39
- гость -

прав Геноцид Эклеров, не надо придумывать оправданий. Так же считаю что оставить 1,5 годовалого ребенка одного в ване - преступление. не обязательно кипяток, захлебнуться может на раз-два. И уж точно не на 30 сек выскочила, у нас из кранов не крутой кипяток бежит, чтоб им можно было в раз до смерти обвариться..

0  0
19.01.2017 16:26
Pikachu

как то купала племяшку, и так как у них водогрей, то температура неравномерная, в какой то момент из лейки пошла достаточно горячая вода, там воплей было - мама не горюй, хотя из воследсвий - легкое покраснение, которое в течение часа прошло.

а тут такие ожоги, ребенок не просто кричать должен был... непонятно если купали в ванне, то температура резко бы не стала критичной, а под душем самостоятельно такие малыши не моются

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