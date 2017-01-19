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Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" после смерти полуторагодовалого мальчика в Бийске. Об этом сообщает пресс-служба СУСК по Алтайскому краю.
Как сообщают в ведомстве, ЧП случилось 16 января. Ребенок купался в ванне дома. Мать малыша оставила его без присмотра, в результате чего он получил значительные термические ожоги поверхности тела. Мальчик умер в этот же день в больнице.
В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.
Комментарии
КАК.... скажите вот как так можно???
Эту курицу её бабушка не учила пробовать воду локотком руки на предмет горячо
Ей еще с этим жить. Не судите.
Эту курицу её бабушка не учила пробовать воду локотком руки на предмет горячо
скроее всего детёнка,оставшись один, открыл кран с горячей водой и вот результат((((
В полтора года ? я вас умоляю.
блин у мну ребенку 4 года я на пару минут боюсь оставлять в ванной одного а тут в полтора года...капец.. вот же люди пофигисты
В полтора года ? я вас умоляю.
а что,вы полагаете,что она засунула его в кипяток и ушла от орущего ребёнка?
Пленный Ей еще с этим жить. вы думаете?? не уверена.. в том смысле что быстро забудет.. с таким то отношением
а что,вы полагаете,что она засунула его в кипяток и ушла от орущего ребёнка? /// Не обязательно кипяток.при температуре 42,3 белок в организме человека начинает сворачиваться.
- гость - 19 января 2017 г. 09:27 В полтора года ? я вас умоляю. =============== Да запросто. Дети бывают очень шустрыми, везде всё пытаются покрутить, отвернуть и т.д. Наша в ванной упорно пыталась утопиться - ложилась на дно ванной, ноги закидывала на стенку и голова оказывалась под водой. Её вытаскиваешь, она хохочет, откашливается и опять под воду. Ни на шаг нельзя было отойти от ванной, пока она купается.
тварь судить. десяточку ей по рогам.
Не обязательно кипяток.при температуре 42,3 белок в организме человека начинает сворачиваться.
а вы сами пробовали залезть в ванную с водой 42,3 градуса? а попробуйте, только у вас это не получится
Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, ЧП произошло днем 16 января. Мать оставила малыша в ванной без присмотра. Ребенок облил себя горячей водой и получил серьезные термические ожоги. Мальчика доставили в больницу, однако там он скончался.
Ыра права.
- гость - 19 января 2017 г. 09:40
Только при температуре тела человека, а не окружающей среды.
- гость - 19 января 2017 г. 10:10 я не понял, а какая, собственно разница в последствиях? что в одном, что в другом случае последовала смерть ребёнка. повторюсь: судить тварь безжалостно.
а тем, кто шепелявит про "не судите", скажу лишь одно: если вы терпилы по жизни, то не надо этот ваш статус экстраполировать на нормальных людей.
Вы умеете оскорблять человека и называть ее тварью даже не поговорив с ним.
Нормальные люди... Что для Вас норма для других бред.
Вы, да и я, и все судят через призму собственного опыта.
Пленный 19 января 2017 г. 10:38 толстовец, меня подобные словеса вообще не колышат. она тварь. точка. без скидок на обстоятельства. норма - общепринятые правила поведения, принятые большинством. оставить ребенка в возрасте полутора лет одного в ванной - преступление априори.
Геноцид Эклеров 19 января 2017 г. 11:01
а если она отвлеклась на крики другого ребёнка на 30 секунд всего?
Romchic зарегистрированный 19 января 2017 г. 11:46 да-да, включай фантазию. а если она отвлеклась на ядерный взрыв за окном? а вдруг к ней в окно космонавт приземлился? а может ей Путин по сотовому набрал?
гость - 19 января 2017 г. 09:27 а что сложного? сдвинуть вентиль легко может и полуторогодовалый ребенок. странно,почему он один в ванне хлюпался, и почему он не плакал, когда кипяток его обжигать начал
Romchic зарегистрированный чтобы за 30 сек свариться насмерть, нужно было эти 30 сек провести в чане с кипящей водой
- гость - 19 января 2017 г. 09:40 при температуре 42,3 белок в организме человека начинает сворачиваться
это если температура тела 42,3, а не окружающей среды. у нас летом погода на улице бывает + 43. никто не варится при такой погоде
прав Геноцид Эклеров, не надо придумывать оправданий. Так же считаю что оставить 1,5 годовалого ребенка одного в ване - преступление. не обязательно кипяток, захлебнуться может на раз-два. И уж точно не на 30 сек выскочила, у нас из кранов не крутой кипяток бежит, чтоб им можно было в раз до смерти обвариться..
как то купала племяшку, и так как у них водогрей, то температура неравномерная, в какой то момент из лейки пошла достаточно горячая вода, там воплей было - мама не горюй, хотя из воследсвий - легкое покраснение, которое в течение часа прошло.
а тут такие ожоги, ребенок не просто кричать должен был... непонятно если купали в ванне, то температура резко бы не стала критичной, а под душем самостоятельно такие малыши не моются