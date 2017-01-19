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Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" после смерти полуторагодовалого мальчика в Бийске. Об этом сообщает пресс-служба СУСК по Алтайскому краю.

Как сообщают в ведомстве, ЧП случилось 16 января. Ребенок купался в ванне дома. Мать малыша оставила его без присмотра, в результате чего он получил значительные термические ожоги поверхности тела. Мальчик умер в этот же день в больнице.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.