Фото: mansethaber.com
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что российский лидер Владимир Путин станет первым лауреатом недавно созданной в Венесуэле премии мира. Об этом пишет ТАСС.
По словам Мадуро, Путин – "всемирный посланец мира". Также он назвал главу российского государства лидером с большим стратегическим видением мира, а также с большой любовью к истории.
Мадуро отметил, что недавно созданная премия будет носить имя команданте Уго Чавеса. Российский президент стал первым обладателем этой награды.
Комментарии
Птичка Чавеса в клювике доставит.
Голубь мира Володя сеет зерна "мира" огнём и мечем
так то гордиться подобными "мусорными" премиями - моветон. если уж Нобелевку обесценили такими лауреатами как Снежок Абама, то подобные премии проще всего вообще игнорировать.
19.01.2017 09:27 Anarchy
Володя сеет "мир" огнем и мечом, а Нобелевской премией мира награждают Б.Обаму. При котором армия США дома не сидела... http://www.rbc.ru/politics/18/01/2017/58760a2a9a794756db045a60 Не находите странность?
Вам лучше знать - вы в каске .
Обама тоже к миру имеет значение не бОльшее, чем Клинтон или Буш мл. То есть никакого.
И награждение НПМ Обамы - профанация.
Безусловно не имеет.) Но ни Клинтона ни Буша не наградили. А вот формулировка премии для Обамы порадовала.) "За экстраординарные усилия в укреплении международной дипломатии и сотрудничество между людьми"
Что анархи и геноциды, с утра выпить не получилось , решили на любимой теме отыграться?
Поздравления нашему президенту, его признают и ценят во всем мире.
я не совсем понял, а чем обязан такому мнению про "выпить с утра"? анонимки могут как то подтвердить выблеванное? или за базар не вывезут?
Спокойствие ,мой кумир главное - спокойствие. Ругательства вас не украшают но окрашивают !
Геноциду Эклеровому 19 января 2017 г. 11:18 Бгггг) а ты смешной)
11:18
Казимир, прекращайте паясничать.
Где мой герой CALIBR,я бы ему дала(не что все подумали),а пару дельных советов,для нашего дальнейшего сотрудничества! На форуме мой никнейм-Аnarchy!
Удивило как Мадуро умудрился удержаться у власти после 700 % инфляции. У этих южноамериканских революционеров похоже не все деньгами меряется. Им чем хуже, тем лучше, есть с кем воевать. Как и у кубинцев, 60 лет санкций США ничего не смогли сделать с Кастро. Так США и сдались
Гость от 12:13,твой моск не достаточно развит для такого понятия,как Родина!
интересно просто бананами или талонами наградит тсаря нашего ?
Ru.бaнок 19 января 2017 г. 12:25 Гость от 12:13,твой моск не достаточно развит для такого понятия,как Родина!
Прекрасно развит, я же написал - У этих южноамериканских революционеров похоже не все деньгами меряется.
19.01.2017 12:28 - гость -
А что ваш тсарь Барак предпочитает?
Интересно, сколько будет стоить россиянам такая честь?
Массаж мозга 19 января 2017 г. 12:57 Интересно, сколько будет стоить россиянам такая честь?
Не больше чем честь получить санкции от Обамы
У этих южноамериканских революционеров похоже не все деньгами меряется --- Ах, Латинская Америка... Романтика, революционеры.. Аугусто Пиночет, Альфредо Стресснер.. А еще Батиста, Сомоса, Трухильо и Дювалье. Ах, какие страсти!
А вообще, тема - оборжака. А как насчет Всемирной Премии Мира от Супердержавы Буганды имени Великого Людоеда Мганги? Нет такой случайно? А то есть кандидаты на награждение.
- гость - 19 января 2017 г. 13:03 А вообще, тема - оборжака. А как насчет Всемирной Премии Мира от Супердержавы Буганды имени Великого Людоеда Мганги? Нет такой случайно? А то есть кандидаты на награждение.
Самый достойный должен быть обязательно чернокожим. И любящим бананы
- гость - 19 января 2017 г. 13:05 Самый достойный должен быть обязательно чернокожим. И любящим бананы --- Если ты про Обаму-чмо, то у него уже есть премия. Кто еще?
Массаж мозга 19 января 2017 г. 12:57 а россияне то тут причём?
"а россияне то тут причём?" ------------ Ну как бэ, когда вова прощает или отсрочивает кому-то долги, то это не его личные деньги. Ты не знал?
Массаж мозга 19 января 2017 г. 13:43 я может что то упустил, но в сабже речь о присуждении премии Вове, а не о прощении долга. зачем передёргиваешь?
ЗЫ своё мнение об этой премии я изложил выше
"Россия позволила Венесуэле отложить выплату трех миллиардов долларов долга"
https://m.lenta.ru/news/2016/09/26/venezuela3bln/
Благодарный венесуэльский народ провозгласил нашего стерха голубем мира. У них щас там очень трудно.
Массаж мозга 19 января 2017 г. 13:52 статье на Ленте от 26 сентября 2016 года. как это связано с премией Путину, которую присудили в январе 2017 года?
по кредиту:
В декабре 2011 года Россия выдала Венесуэле кредит на 4 млрд долларов для финансирования поставок российской промышленной продукции. То есть эти деньги вернулись обратно в Россию, стимулировав промышленное производство. Известно, что на часть кредитных средств Каракас закупил значительный объем российского оружия. В обмен на кредит Россия также получила возможность увеличить свое присутствие в нефтяном секторе Венесуэлы.К апрелю 2015 года задолженность Венесуэлы перед Россией составила 2,8 млрд долларов, до этого просроченных долгов не было.В этом случае кредитор (Россия) перечисляет деньги непосредственно предприятиям, которые эту продукцию будут производить. Таким образом кредитор действует в первую очередь в собственных интересах: выводит часть ликвидности из оборота, создает новые рабочие места, загружает производственные мощности предприятий.
- гость - 19 января 2017 г. 13:08 Если ты про Обаму-чмо, то у него уже есть премия. Кто еще?
Так это и есть Всемирная премия Мира от Супердержавы Буганды имени Великого Людоеда Мганги, после ее вручения этому парню она и приобрела такой статус. А других достойных чернокожих кандидатов на эту премию нет
Евпат, займи мне денег - я у тебя машину куплю Да, и щас кризис, не знаю когда отдам, но могу провозгласить тебя голубем мира. Ну как?
. То есть эти деньги вернулись обратно в Россию, стимулировав промышленное производство. Известно, что на часть кредитных средств Каракас закупил значительный объем российского оружия
/// с какого переоба ты считаешь что кредит выданный продукцией вернулся деньгами в Россию ?
- гость - 19 января 2017 г. 14:23 после ее вручения этому парню она и приобрела такой статус --- А кто, кроме населения Снежной Нигерии, так считает?
Массаж мозга 19 января 2017 г. 14:24 Евпат, займи мне денег - я у тебя машину куплю Да, и щас кризис, не знаю когда отдам, но могу провозгласить тебя голубем мира. Ну как?
Да без проблем, только я навешу на тебя процентов и уверяю - ты все отдашь. Причем отдавать начнешь уже завтра, потому что в твоих интересах остановить счетчик. Ну, как? На таких условиях можно давать кредит? Русский стандарт, например
ту массаж и 14:27 держите себя в руках, нормально разговаривайте.
смысл подобных кредитов в том, что заемщику (в данном случае Венесуэле) предоставлены виртуальные деньги, они не уходят из страны-займодавца. заемщик вправе на эти деньги набирать промпродукцию производства российских предприятий. оплата этой продукции происходит со счетов Минфина РФ напрямую на счета предприятий-производителей. заемщик же получает продукцию, и обслуживает долг, то есть оплачивает проценты и тело кредита по графику. такой способ работы – это не российское изобретение. США, ЕС и Китай также активно занимаются подобным кредитованием. что касается отсрочки, то стороны договорились, что когда экономика Венесуэлы начнет восстанавливаться, российские компании смогут получить преференции при участии в крупных инфраструктурных и нефтегазовых проектах в стране.
- гость - 19 января 2017 г. 14:32 А кто, кроме населения Снежной Нигерии, так считает?
80 % населения планеты Земля, кроме "золотого миллиарда" банановых папуасов. Их еще называют "весь мир" или "ну, тупые"
Массаж мозга 19 января 2017 г. 14:24 под годное обеспечение и нормальный процент? а почему бы и нет? хоть и не друг ты мне...
14:32, не-не давай по брацки, как с Венесуэлой. Выдашь мне денег, отгрузишь мне жигулей и оружия какого-нибудь. Я буду по маленьку рассчитываться, но если кризис - извини - нэту дэнэг. Отсрочишь выплату, никкда не денешься.
- гость - 19 января 2017 г. 14:35 Мания величия развилась у снегирийцев. Решили, что они со своими жалкими 1,5% могут говорить за 80% населения Земли
За последние 20 лет Москва списала более 140 миллиардов долларов иностранным заемщикам. Чот я не пойму, где тут выгода. Сначала отгружаем "друзьям" продукцию в долг, потом долг прощаем. Схема то старая, отработанная.
Массаж мозга 19 января 2017 г. 14:45 повторю для тебя: 1)США, ЕС и Китай также активно занимаются подобным кредитованием. это распространение влияния. 2) по отсрочке: стороны договорились, что когда экономика Венесуэлы начнет восстанавливаться, российские компании смогут получить преференции при участии в крупных инфраструктурных и нефтегазовых проектах в стране.
тут что то из высшей математики? всё разжёвано.
- гость - 19 января 2017 г. 14:39 - гость - 19 января 2017 г. 14:35 Мания величия развилась у снегирийцев. Решили, что они со своими жалкими 1,5% могут говорить за 80% населения Земли
Мания величия развилась у папуасов из "золотого миллиарда", решили что со своими жалкими 20 % могут говорить за весь мир
А что за распространение влияния, евпат? Мы так сильно влияем на КНДР, Ливию, Кубу, Ирак и т.д.? В каких еденицах это измеряется, кроме прощенных долгов? Если какие то нефтянные компании получат преференции, то почему за счёт всех? Где отдача от всех этих префернций на 140 ярдов? Бензин подешевел? Тарифы снизили? Или у сечиных и миллеров зарплата подросла?
Массаж мозга 19 января 2017 г. 15:08 ты за миллера и сечина не переживай, у них и без этого всё норм с деньгами. распространение влияния - геополитическая инициатива государства-инвестора. есть два подхода: покуда в стране есть свои нерешённые проблемы, то не надо никуда лезть, надо тратить деньги внутри страны. и есть второй подход: не потратишь - окажешься на обочине мировых событий и будешь влачить участь местечковой региональной страны. лично я за второй путь. простой пример: когда СССР запускал корабль в космос, в Союзе не то что много проблем было, это была страна-сплошная проблема. однако, тратили деньги не на строительство жилья, а на космос.
Мамсаж , что пытаешься нищеброду доказать у которого денег нет ,держусь ? У этого терпилы сразу ссылка на штаты , а вот мне пофиг и тебе штаты пофиг - мы в своей стране живём.
и есть второй подход: не потратишь - окажешься на обочине мировых событий и будешь влачить участь местечковой региональной страны. лично я за второй путь. // имперец великодержавный , ты бы для начала туалеты придорожные в божий вид привёл , а потом заявлял.
Массаж мозга 19 января 2017 г. 14:39 14:32, не-не давай по брацки, как с Венесуэлой. Выдашь мне денег, отгрузишь мне жигулей и оружия какого-нибудь. Я буду по маленьку рассчитываться, но если кризис - извини - нэту дэнэг. Отсрочишь выплату, никкда не денешься.
Братский кредит дается брату. США тоже помогают Украине и отдачу пока не получают. И там не сравнимые с помощью Венесуэле деньги. И отсрочки не сравнимые. В надежде, что лет через 10 она будет фактически их колонией и стратегической базой для размещения войск
15:30 если я нищеброд, то ты тогда и вовсе бомжара) и терпилами своих родственников зови, что они терпят такого идиота как ты
Братский кредит дается брату.
тогда я сестра брата.
Мари Ле Пен 19 января 2017 г. 15:36 тогда я сестра брата
А кто тебе да кредит?
Ося , не твоё ли погоняло говорило за себя ? а что с туалетами решил - чистить будешь а то диржава не смотрится.
А кто тебе да кредит? // уже дали тока я возвращать не могу - нечем.
15:40 так ты же у нас золотарём работаешь, тебе и чистить, Киса
- гость - 19 января 2017 г. 15:02 Папуасы в Снежной Нигерии живут. А жители Золотого Миллиарда - могут говорить за весь мир. Потому что, кроме 20% населения - у них 60% мировых денег.
У вас эта не у нас и я там не работаю а вот за диржавность ты брендишь а чистить не хочешь. билоручка офисная балабольная
А Зимбабве никакую премию не планируют ввести? Например: Победитель сдержек и противовесов. Самое дружное правительство, дума и суды, под началом главстерха))))
А Зимбабве никакую премию не планируют ввести? ++++++++++++++ У нас с Зимбабве общие цели - мы объединились в едином порыве борьбы с коррупцией. Полагаю, исходя из общих интересов , можно подумать и над премиальными.
Премия за достижения: из подворотни в цари)))
Между тем ,наш другой,-гамбийский друг,Яйя Джамайе , не признавший итоги выбора свободолюбивого гамбийского народа и введший чрезвычайное положение в стране,получил "чёрную метку" от Африканского союза и Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС)с убедительным предложением оставить пост , иначе военный контингент ЭКОВАС, в котором доминирующую роль играют войска Сенегала, готов вторгнуться на территорию Гамбии, чтобы обеспечить передачу власти законно избранному президенту от оппозиции Адаму Бэрроу. Яйя Джамайе сейчас определяется ,насколько убедительно предложение и можно ли от него отказаться.
CALIBR зарегистрированный 19 января 2017 г. 18:22 ...исходя из общих интересов , можно подумать и над премиальными. ________ Борьба с коррупцией за премиальные - это круто. Попутно можно доить и самих коррупционэров.
Какие серьёзные друзья у государства Россия в Африке и Южной Америке...
Какие серьёзные друзья у государства Россия в Африке и Южной Америке... ++++++++++++ А про Филиппины забыли ? Президент Родриго Дутерте , послав Обаму почти что в эротическое путешествие ,мигом признал Россию союзной страной и защитницей. Теперь надо репу чесать , где деньги брать на защиту своих интересов в Юго-Восточной Азии. https://topwar.ru/106747-prezident-filippin-na-bortu-bpk-vmf-rf-admiral-tribuc-nazval-rossiyu-zaschitnikom-i-soyuznikom.html
Блин, когда Россия озаботится защитой своих интересов хотя бы на юге Западной Сибири...