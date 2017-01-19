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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что российский лидер Владимир Путин станет первым лауреатом недавно созданной в Венесуэле премии мира. Об этом пишет ТАСС.

По словам Мадуро, Путин – "всемирный посланец мира". Также он назвал главу российского государства лидером с большим стратегическим видением мира, а также с большой любовью к истории.

Мадуро отметил, что недавно созданная премия будет носить имя команданте Уго Чавеса. Российский президент стал первым обладателем этой награды.