Фото: mansethaber.com
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что российский лидер Владимир Путин станет первым лауреатом недавно созданной в Венесуэле премии мира. Об этом пишет ТАСС.
По словам Мадуро, Путин – "всемирный посланец мира". Также он назвал главу российского государства лидером с большим стратегическим видением мира, а также с большой любовью к истории.
Мадуро отметил, что недавно созданная премия будет носить имя команданте Уго Чавеса. Российский президент стал первым обладателем этой награды.
Комментарии
Птичка Чавеса в клювике доставит.
Голубь мира Володя сеет зерна "мира" огнём и мечем
так то гордиться подобными "мусорными" премиями - моветон. если уж Нобелевку обесценили такими лауреатами как Снежок Абама, то подобные премии проще всего вообще игнорировать.
19.01.2017 09:27 Anarchy
Володя сеет "мир" огнем и мечом, а Нобелевской премией мира награждают Б.Обаму. При котором армия США дома не сидела... http://www.rbc.ru/politics/18/01/2017/58760a2a9a794756db045a60 Не находите странность?
Вам лучше знать - вы в каске .
Обама тоже к миру имеет значение не бОльшее, чем Клинтон или Буш мл. То есть никакого.
И награждение НПМ Обамы - профанация.
Безусловно не имеет.) Но ни Клинтона ни Буша не наградили. А вот формулировка премии для Обамы порадовала.) "За экстраординарные усилия в укреплении международной дипломатии и сотрудничество между людьми"
Что анархи и геноциды, с утра выпить не получилось , решили на любимой теме отыграться?
Поздравления нашему президенту, его признают и ценят во всем мире.