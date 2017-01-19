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Блогер снял видео, которое рассказывает, что если на устройство с системой iOS (iPhone или iPad) отправить три смайлика: флаг, ноль и радугу, то гаджеты адресата зависнут. Об этом пишет "Дождь".

Ошибку обнаружил пользователь Preston159, а видео с обзором было опубликовано на YouTube-канале EverythingApplePro. Автор ролика говорит, что если отправить адресату просто флаг и радугу, то он получит радужный флаг. Если между этими двумя смайлами поставить 0, то алгоритм нарушается и телефон адресата зависает.

Устройство виснет ровно на пять минут, после чего перезагружается. В своем обзоре блогер также рассказывает о способах, которые позволяют переслать сообщение, чтобы при этом не пострадал собственный телефон.