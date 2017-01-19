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Министерство финансов РФ не поддержало проект антитабачной концепции, которую предложил на 2017-2022 годы федеральный Минздрав.
Как сообщают "Известия", ссылаясь на пресс-службу Минфина, в ведомстве вызывает несогласие инициатива, связанная с повышением ставок акцизов и дополнительными налогами.
Напомним, что концепция Минздрава предполагает постепенный рост акцизов на табак, введение с этого года налога в размере 10% на розничную продажу табачных изделий. Кроме того, было предложено ввести "экологический налог" на сигареты.
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Помимо этого, в концепции содержалось предложение о полном запрете продажи табака после 2033 года гражданам, родившимся в 2015 году и позже.
В Минфине полагают, что ряд инициатив Минздрава способен обернуться увеличением нелегального оборота табачной продукции. Кроме того, отмечается, что замечания к предложениям Минздрава имеются со стороны федеральных Минэкономразвития и Минпромторга.
Комментарии
????
Минздрав пускай занимается своим прямым делом, а налогами пускай Минфин рулит.
Минздрав пускай занимается своим прямым делом, а налогами пускай Минфин рулит.
если ты такой умный то почему такой бедный , нищеброд штаны протирающий на амике ?
- гость - 19 января 2017 г. 09:56 с чего вы решили, что я бедный?) вы меня лично знаете?)