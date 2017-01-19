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Вердикт о выходе Великобритании из Евросоюза примет Верховный суд этой страны 24 января, сообщает ТАСС.
Отметим, что в конце 2016 года Высокий суд Лондона решил, что процедура Brexit может осуществиться только после одобрения парламента. Однако правительство решило обратиться с апелляцией в Верховный суд Великобритании.
По словам представителя суда, решается вопрос о том, кто именно будет осуществлять процедуру Brexit .
British exit — дословно "британский выход", выход Великобритании из Евросоюза. Впервые эта тема зазвучала в июне прошлого года.
Комментарии
Вердикт о выходе Великобритании из Евросоюза примет Верховный суд этой страны
То есть если в России провести всенародный референдум, то признавать его результаты или нет, решит наш Верховный суд? По нашей Конституции так не прокатит, что за подозрительная Конституция в Великобритании? Там носитель верховной власти Верховный суд?
гость - 19 января 2017 г. 12:24 Вердикт о выходе Великобритании из Евросоюза примет Верховный суд этой страны
Хороший прецедент для нас, если что - итоги референдума можно не признавать, ссылаясь на опыт Великобритании
По нашей Конституции так не прокатит, что за подозрительная Конституция в Великобритании? +++++++++ Тссс ! В Англии нет Конституции , но вы об этом никому не говорите - не дай бог захотим стать Англией.