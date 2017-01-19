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Вердикт о выходе Великобритании из Евросоюза примет Верховный суд этой страны 24 января, сообщает ТАСС.

Отметим, что в конце 2016 года Высокий суд Лондона решил, что процедура Brexit может осуществиться только после одобрения парламента. Однако правительство решило обратиться с апелляцией в Верховный суд Великобритании.

По словам представителя суда, решается вопрос о том, кто именно будет осуществлять процедуру Brexit .

British exit — дословно "британский выход", выход Великобритании из Евросоюза. Впервые эта тема зазвучала в июне прошлого года.