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Власти Барнаула обсудили вопрос реновации застроенных территорий краевой столицы, заявив, что проблема их освоения станет одной из центральных в развитии города в ближайшие годы.

Как сообщили в пресс-центре мэрии, данная тема обсуждалась на профильном совещании. В частности, чиновники акцентировали внимание на том, что сегодня происходит переселение горожан из аварийных домов по улице Советской Армии.

Реализацией пилотного проекта по сносу жилья и освоением территории займется "Барнаулкапстрой". Как отметил заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Сергей Дёмин, проект застройки разрабатывался новыми для города специалистами – экспертами из Омска.

"Проект будет выгодно отличаться от всех существующих в городе. Получится неплохой микрорайон, который станет примером", — заверил зам сити-менеджера.

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Что касается текущей ситуации, то сейчас комитет по ЖКХ города совместно с "Барнаулкапстроем" занимается расселением жильцов, а также подбирает эквивалентные помещения предпринимателям взамен существующих в аварийных домах.

Глава комитета по строительству, архитектуре и развитию города Алексей Бобров, в свою очередь, подчеркнул, что реновация не должна нарушить существующую адресацию, а объекты социального назначения необходимо сохранить.

В итоге в горадминистрации приняли решение разработать дорожную карту в целях своевременной реализации проекта.

