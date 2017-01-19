Фото: enrouteverslouest.free.fr

Анимационная студия Pixar опубликовала ролик, в котором рассказано о связи между героями мультфильмов.

Видео вышло в свет 15 января и уже успело набрать около пяти миллионов просмотров. Видеоролик был смонтирован из сцен мультфильмов Pixar, среди которых"Головоломка", "Хороший динозавр", "Корпорация монстров", "Храбрая сердцем", "Тачки", "Вверх!", "Суперсемейка", "Рататуй", "ВАЛЛ-И", "В поисках Немо", а также трилогия "История игрушек".