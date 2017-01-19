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Смотрим на скрытую связь между героями мультфильмов Pixar

, ИА "Амител"
В ролике показаны отрывки мультфильмов "Головоломка", "Хороший динозавр", "Корпорация монстров", "Храбрая сердцем" и другие

Фото: enrouteverslouest.free.fr

Анимационная студия Pixar опубликовала ролик, в котором рассказано о связи между героями мультфильмов.

Видео вышло в свет 15 января и уже успело набрать около пяти миллионов просмотров. Видеоролик был смонтирован из сцен мультфильмов Pixar, среди которых"Головоломка", "Хороший динозавр", "Корпорация монстров", "Храбрая сердцем", "Тачки", "Вверх!", "Суперсемейка", "Рататуй", "ВАЛЛ-И", "В поисках Немо", а также трилогия "История игрушек".

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

19.01.2017 10:17
- гость -

Посмотрел недавно с ребенком Головоломку.Классный мультик

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