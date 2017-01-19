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Вин Дизель против "Рая": главные премьеры недели в кино

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Все о картинах, которые вы будете смотреть на этой неделе

На этой неделе в российский прокат выходит новая картина Андрея Кончаловского "Рай", награжденная на Венецианском кинофестивале, долгожданное продолжение лихой франшизы "Три икса" с солирующим Вином Дизелем. Рассказываем, на что пойти в кино в эти морозные январские дни.

"Рай"

Режиссер — Андрей Кончаловский

В ролях: Юлия Высоцкая

Черно-белая картина – первая за два года для режиссера. В фильме "Рай" переплетаются три судьбы – русской эмигрантки Ольги, аристократки, участницы французского Сопротивления, француза-коллаборациониста Жюля и немца Хельмута, высокопоставленного офицера СС. Главные роли исполнили актриса и муза автора Юлия Высоцкая, актеры Виктор Сухоруков, Кристиан Клаусс, Филипп Дюкен, Петер Курт. По сути, это первый за долгие годы российский фильм о Холокосте.

Картина вошла в основной конкурс 73-го Венецианского кинофестиваля, который прошел с 31 августа по 10 сентября. Там критика превосходно приняла ленту. Жюри во главе с британским режиссером Сэмом Мендесом не оставило фильм без призов. "Рай" получил "Серебряного льва" за лучшую режиссерскую работу. Два года назад Кончаловский получил такую же награду за фильм "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына".

Картину покажут в Барнауле. И это большое событие для любителей авторского и фестивального кино.

"Три икса: Мировое господство"

Режиссер — Ди Джей Карузо

В ролях: Вин Дизель, Донни Йен

До премьеры восьмой серии "Форсажа" остается три месяца, но Вин Дизель возвращается на экраны уже сейчас с третьей частью боевика про агента Ксандра Кейджа. Лихой боевик с гонками и перестрелками, а также красивыми девушками. Именно за это мы любим фильмы с Вином Дизелем. В "Мировом господстве" Дизель собирает команду экстремалов, вместе с которыми ему предстоит найти мощнейшее секретное оружие – "Ящик Пандоры".

"Невеста"

Режиссер — Святослав Подгаевский

В ролях: Виктория Агалакова, Александра Ребенок

Отечественный фильм ужасов, что само по себе является смелым экспериментом. Предыдущие попытки российских кинематографистов заставить бояться людей в зале оборачивались провалом. По сюжету, после свадьбы Настя уговаривает мужа взять её с собой к родственникам, которые живут в маленьком, почти заброшенном городке. Вскоре девушка начинает сожалеть о своей просьбе. Семья Вани хочет провести таинственный свадебный обряд по своим традициям, и Настю начинают пугать страшные сны и непонятные предчувствия.

"Ловушка"

Режиссер — Энди Годдард

В ролях: Патрик Уилсон, Джессика Билл

Долгожданная, пусть и новая экранизация произведений знаменитой писательницы Патриции Хайсмит. "Ловушка" — триллер и одновременно фильм-нуар о Нью-Йорке 60-х годов прошлого века.

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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