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Новости

Лайнер, летевший во Вьетнам, сел в Красноярске из-за засорившихся туалетов

, ИА "Амител"
На борту было около 300 человек. По данному факту назначена проверка

Фото: pixabay.com

Самолет авиакомпании Pegas Fly, летевший из Перми в Камрань (Вьетнам), совершил экстренную посадку в Красноярске из-за засорившихся туалетов. Об этом пишет РИА Новости.

По данному факту назначена проверка. На борту было около 300 человек. Как сообщается, чистка туалетов займет примерно три часа.

Пассажиры во время проведения чистки будут  ожидать продолжения полета в стерильной зоне. Отмечается, что среди пассажиров 30 детей.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

19.01.2017 10:55
NiGHT

мда, это действительно проблема. самое приятное, это то, что ее решили устранить. ржд в таких случаях говорит ходите в другой вагон или под куст на стоянке

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19.01.2017 11:22
- гость -

300 засранцев!!!

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19.01.2017 11:24
ckfdf

Плохо что нельзя установить баранов и отправить их пешком. Каждый раз стюардессы предупреждают что нельзя бросать бумагу и мусор в унитаз - есть мусорка, и каждый раз находятся бараны, которые либо не слушают, либо не слышат. И в лучшем случае закрывается часть туалетов, а в остальные очередь, а в худшем - как сейчас.

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19.01.2017 11:27
Я

Очень часто задержки чартеров связаны именно с засорами в туалете. А все из -за того, что народу летит тьма, и многие бросают бумажки в унитаз, а есть специальный отсек, куда их нужно выбрасывать. С неисправным с/у продолжать полет нельзя! Но тут есть и "косяк" авиакомпаний, этот отсек под мусор и бумажки, никак не обозначен на русском языке, если это сделать, количество подобных инцидентов сократится в разы!

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