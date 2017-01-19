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Самолет авиакомпании Pegas Fly, летевший из Перми в Камрань (Вьетнам), совершил экстренную посадку в Красноярске из-за засорившихся туалетов. Об этом пишет РИА Новости.

По данному факту назначена проверка. На борту было около 300 человек. Как сообщается, чистка туалетов займет примерно три часа.

Пассажиры во время проведения чистки будут ожидать продолжения полета в стерильной зоне. Отмечается, что среди пассажиров 30 детей.