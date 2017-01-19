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Жители Барнаула до сих пор не могут понять, можно ли проезжать по площади Сахарова, где накануне было открыто движение после демонтажа новогоднего городка.

Проблема в том, что еще утром в четверг при въезде на площадь со стороны улицы Молодежной на столбе красовался "кирпич". Между тем проезжающие по Сахарова автомобили можно было наблюдать еще накануне днем.

В мэрии краевой столицы, в свою очередь, накануне официально заявили, что на площади Сахарова осуществляется движение транспорта, добавив, что неразобранными оставались отдельные элементы елки.

Руководитель муниципального "Автодорстроя" Андрей Курышин по этому поводу заметил: "Конструкция сдвинута в сторону от проезжей части и не препятствует движению. В кратчайшие сроки демонтаж будет закончен, елочную конструкцию отправят на хранение до следующего Нового года.