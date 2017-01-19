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Жена Джорджа Буша-старшего вслед за ним попала в больницу

, ИА "Амител"
Барбара Буш попала в больницу из-за кашля и симптомов усталости

Фото: s3-origin-images.politico.com

Жена Джорджа Буша-старшего вслед за ним была госпитализирована. Экс-первая леди попала в больницу из-за  кашля и симптомов усталости. Об этом пишет РИА Новости.

Что касается ее супруга, то у него более серьезная ситуация. Он переведен в реанимацию. Врачи диагностировали у него воспаление легких.

Как сообщается, чета Бушей отправила  избранному президенту США Дональду Трампу телеграмму, где принесла извинения, что не сможет присутствовать на его инаугурации.

Напомним, церемония инаугурации Дональда Трампа пройдет 20 января.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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