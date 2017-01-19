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Трехдневный траур объявлен на Бийском олеумном заводе, где 17 января произошел взрыв, унесший жизнь одного из работников предприятия.

"17 января в результате взрыва в ходе реконструкционных работ производственного здания пострадало 4 человека. Один из них — Вячеслав Александрович Хамлюк – скончался в больнице. В связи с этим на предприятии объявлен трёхдневный траур, отменены развлекательные мероприятия", – сообщила пресс-служба БОЗа.

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Также на предприятии отмечают, что среди сотрудников завода ведется добровольный сбор материальной помощи семье Вячеслава Хамлюка.

Ранее в городской администрации сообщили, что семье погибшего будет выплачена компенсация в размере одного миллиона рублей. Другим пострадавшим также положены выплаты, эквивалентные полученному ими ущербу.

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По факту взрыва, произошедшего при проведении демонтажных работ, возбуждено уголовное дело.