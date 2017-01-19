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Суд обязал больницу в Южно-Сахалинске выплатить 1,3 миллиона рублей пациентке, которой удалили здоровую почку. Об этом пишет "Интерфакс".
Как сообщается, ЧП случилось из-за врачебной ошибки. Деньги будут выплачены в качестве компенсации морального вреда.
Издание сообщает, что первая операция была проведена врачами без достаточных к тому оснований. Таким образом, женщине повредили правую почку, из-за чего пришлось провести срочную операцию по ее удалению.
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