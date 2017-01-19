Четверг, 19 Январь, 13:16

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,18
€ 63,23
Brent
$ 51
-15°
Обь
42см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Взрыв на Бийском олеумном заводе Крещение-2017Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова
Новости

Больница на Сахалине выплатит 1,3 млн рублей за удаление здоровой почки

, ИА "Амител"
Инцидент произошел из-за врачебной ошибки

Фото: pixabay.com

Суд обязал больницу в Южно-Сахалинске выплатить 1,3 миллиона рублей пациентке, которой удалили здоровую почку. Об этом пишет "Интерфакс".

Как сообщается, ЧП случилось из-за врачебной ошибки. Деньги будут выплачены в качестве компенсации морального вреда.

Издание сообщает, что первая операция была проведена врачами без достаточных к тому оснований. Таким образом, женщине повредили правую почку, из-за чего пришлось провести срочную операцию по ее удалению.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

19.01.2017 11:56
- гость -

Ёперный балет! Врачи убийцы?

0  0
19.01.2017 12:28
Колян

Врачи по-ходу с "бодуна" были...

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< январь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
13:04
Комиссия Центробанка продолжает проверку алтайского "Тальменка-Банка" 0
12:57
Ювелир в Барнауле украл украшения и сдал их в ломбард 1
12:33
Чин великого освящения обской воды в Барнауле. Фото 4
12:24
Житель алтайского села отправится на 8 лет в тюрьму за убийство знакомого 2
12:17
Календарь православных праздников на 2017 год. Инфографика 2
12:12
Алтайские депутаты ЛДПР окунулись в прорубь на Крещение. Фото 4
12:03
Авиарейсы из Барнаула в Томск и Тюмень будут субсидировать 2
12:00
Барнаульская ТЭЦ-2 СГК вошла в тройку лучших благотворителей России 0
11:54
Жена Джорджа Буша-старшего вслед за ним попала в больницу 0
11:42
Стоп-кадр. Крещенский обряд начался в Барнауле 2
11:40
Ехать можно: "кирпич" на площади Сахарова в Барнауле демонтировали 2
11:34
Больница на Сахалине выплатит 1,3 млн рублей за удаление здоровой почки 2
11:25
Крещенский крестный ход проходит в Барнауле. Фото 4
11:14
Это важно: как правильно питаться в мороз, чтобы не мерзнуть и не болеть? 13
11:07
Трехдневный траур объявлен после взрыва на Бийском олеумном заводе 0
11:02
Где в Барнауле можно окунуться в прорубь на Крещение? 5
11:00
Использование 3D-принтера в современной жизни 1
10:50
Лайнер, летевший во Вьетнам, сел в Красноярске из-за засорившихся туалетов 4
10:41
Что за праздник Крещение Господне и какие его традиции нужно знать? 24
10:32
Елки нет, "кирпич" есть: можно ли проехать по площади Сахарова в Барнауле? 8
10:22
Что такое иордань и как ее правильно делать? 10
10:14
Вин Дизель против "Рая": главные премьеры недели в кино 0
10:07
Смотрим на скрытую связь между героями мультфильмов Pixar 2
09:57
Власти рассказали, как в Барнауле пройдет реновация застроенных территорий 3
09:42
Вердикт Верховного суда Великобритании о Brexit будет вынесен 24 января 2
09:33
Минфин оказался против антитабачной концепции Минздрава – СМИ 22
09:25
Блогер узнал, как можно ненадолго вывести из строя любой iPhone или iPad 0
09:12
Путин получил премию мира имени Уго Чавеса 26
09:00
Радиостанция Юмор FM Барнаул подвела итоги конкурса 2
08:48
Снежная лавина накрыла отель в Италии с туристами внутри 0
08:30
Полуторагодовалый ребенок умер в Бийске от ожогов после купания 23
08:16
Девять человек тушили автомобиль в Барнауле 3
08:03
Правда ли, что в России венчание хотят приравнять к регистрации брака? 18
07:46
Вице-премьер Щукин будет искать своего Галицкого для алтайского спорта 17
07:27
В тройном размере, или Что делать, если приставы вас обокрали? 19
07:03
Чего ждать: как повлияет 2017 год на курс рубля, инфляцию и цены? 76
06:44
Коттедж с каминным залом и джакузи продают в Барнауле за 18 млн руб. Фото 16
06:24
Сокращений не будет: власти рассказали об оптимизации управлений соцзащиты 3
06:01
Крещение Господне празднуют православные христиане 19 января 1
05:07
Крещение в Барнауле пройдет под знаком солнечной и морозной погоды 0
04:21
Российским сенаторам запретят получать иностранные награды без разрешения 0
03:44
Психологи решили понять, зачем нужны смайлики и какова их роль в общении 0
02:03
Самой старой панде в мире исполнилось 37 лет 0
01:08
Великий Джек Николсон закончил актерскую карьеру 0
00:09
Прямая связь: ученые установили, что благоприятно влияет на беременность 1
23:06
Семилетняя девочка в Екатеринбурге ушла в школу ночью, перепутав время 14
22:05
Матвиенко сообщила о возможной отмене закона Димы Яковлева 6
21:01
Семья погибшего при взрыве в Бийске работника получит миллион рублей 2
20:02
Путин не поверил, что Трамп в Москве общался с "ночными бабочками" 19
19:50
Полицейский из "танцующего" свадебного кортежа лишился должности 6

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.