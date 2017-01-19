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Авиарейсы "Барнаул – Томск – Барнаул" и "Барнаул – Тюмень – Барнаул" вошли в перечень субсидируемых маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Алтайского края.

Как уточняют в ведомстве, ранее губернатор региона Александр Карлин направлял письмо о включении этих рейсов в перечень субсидируемых в адрес руководства Росавиации.

Отметим, что полеты из Барнаула в Томск и обратно начнутся с первого квартала этого года, в Тюмень – со второго квартала.