Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Крещенский крестный ход во главе с митрополитом Барнаульским и Алтайским Сергием прошел в краевой столице утром в четверг, 19 января.
Процессия проследовала от здания Знаменского женского монастыря к площади Баварина до речного вокзала.
Здесь состоится чин великого освящения воды, который является традиционным для этого православного праздника.
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Отметим, что жители Барнаула еще с ночи активно идут на крещенские площадки, где окунаются в ледяные купели.
Комментарии
Ну кто так ходит! Ноги от земли не поднимают, голеностоп вихляется и вообще, не в ногу...
Тапки зачетные на фото. - 1, не??!!!
Меня мучает вопрос, а священнослужители будут производить омовение своих телес в купели???
Нужны ли новости РПЦ на сайте amic.ru? да 1088 чел. нет 1778 чел. необходим спецраздел 77 чел. мне все равно 678 чел
Какие смешные клоуны