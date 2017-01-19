Фото: Amic.ru
Движение по проспекту Социалистическому от улицы Молодежной до улицы Димитрова полностью открыто — здесь были демонтированы знаки, предупреждающие о запрете проезда.
Об этом порталу Amic.ru сообщили в мэрии Барнаула, отметив, что к 10:00 19 января на площади сняли "кирпич", который смущал многих автомобилистов и вызывал у них недоумение.
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Отметим, что данный дорожный знак висел на световой опоре еще утром в четверг, хотя движение, по данным городских властей, открыли еще накануне.
Площадь Сахарова, напомним, была перекрыта с 5 декабря.
Комментарии
Улицу Матросова в моем городе собираются чистить? Пробка от Марии - Ра на Юрина на Чайке, вся Матросова, и Ленина до Нового рынка каждое утро задолбала уже
Сквозного проезда вчера не было, елку демонтировали. Со стороны Молодежной въезд был открыт, а проехать через площадь нельзя было. Поэтому: "хотя движение, по данным городских властей, открыли еще накануне" - враньё!