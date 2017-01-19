Фото: Amic.ru

Движение по проспекту Социалистическому от улицы Молодежной до улицы Димитрова полностью открыто — здесь были демонтированы знаки, предупреждающие о запрете проезда.

Об этом порталу Amic.ru сообщили в мэрии Барнаула, отметив, что к 10:00 19 января на площади сняли "кирпич", который смущал многих автомобилистов и вызывал у них недоумение.

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Отметим, что данный дорожный знак висел на световой опоре еще утром в четверг, хотя движение, по данным городских властей, открыли еще накануне.

Площадь Сахарова, напомним, была перекрыта с 5 декабря.