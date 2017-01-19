Фото: pixabay.com

Житель Алтайского края получил наказание в виде восьми лет и десяти месяцев колонии строгого режима за убийство знакомого и причинение ранения своей жене. Об этом пишет пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.

Как уточняют в ведомстве, ЧП случилось в августе прошлого года в Троицком районе. После распития алкоголя осужденный несколько раз пырнул ножом своего знакомого. Потерпевший умер на месте происшествия. Затем он ранил жену. Обвиняемый несколько раз ударил ее кулаком и ножом нанес поверхностную резаную рану шеи, причинив легкий вред здоровью.