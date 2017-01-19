В православии существуют переходящие и непереходящие праздники. Неподвижные праздники всегда отмечаются в строго определенное число месяца. К ним, в частности, относятся Рождество, Крещение, Сретение. Но есть значимые праздники, дата которых зависит от пасхального цикла. Например, Вознесение Господне или Троица.

Даты всех православных праздников на 2017 год вы сможете найти в инфографике портала Amic.ru. Для увеличения картинки нажмите на нее.