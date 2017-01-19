Фото: пресс-служба краевого отделения ЛДПР
Депутаты ЛДПР в Барнауле приняли участие в крещенских купаниях в четверг, 19 января, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.
"Жириновцы" окунулись в воду в уникальной незамерзающей полынье озера Дружных. Высказываясь о своем опыте погружения в ледяную воду, лидер алтайских либерал-демократов Евгения Боровикова отметила: "Сознаюсь, я впервые приняла участие в крещенских купаниях. Конечно, было страшновато, но это стоило того! Верю, что в такой светлый праздник прорубь действительно закалит нас и прибавит здоровья".
Впрочем, среди краевых "жириновцев" есть и "ветераны" крещенских купаний. Среди таковых депутат Барнаульской городской думы Алексей Скосырский, который каждый год ныряет в ледяную крещенскую воду.
Комментарии
Вас обманули.Нырнуло три ,на берегу ж восемь.очередная подстава от жириновских.
А что, иудеи тоже окунаются в прорубь? Вот не знал...
Они поспешили. Вода была ещё не освящённая. Иначе они должны были раствориться как в кислоте.
ну молодцы)
....А Колчаку не понравилось...
нырнуло трое, вынырнуло восемь - хде аплодисменты ?
Ну некрасиво бы было, если бы женщину депутата увидели бы в неглеже...
Купель-то освящали?
Какие отвратительные рожи!