Фото: пресс-служба краевого отделения ЛДПР

Депутаты ЛДПР в Барнауле приняли участие в крещенских купаниях в четверг, 19 января, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

"Жириновцы" окунулись в воду в уникальной незамерзающей полынье озера Дружных. Высказываясь о своем опыте погружения в ледяную воду, лидер алтайских либерал-демократов Евгения Боровикова отметила: "Сознаюсь, я впервые приняла участие в крещенских купаниях. Конечно, было страшновато, но это стоило того! Верю, что в такой светлый праздник прорубь действительно закалит нас и прибавит здоровья".

Впрочем, среди краевых "жириновцев" есть и "ветераны" крещенских купаний. Среди таковых депутат Барнаульской городской думы Алексей Скосырский, который каждый год ныряет в ледяную крещенскую воду.