Фото: пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю

Ограничительные мероприятия в связи с угрозой распространения острых вирусных инфекций и гриппа введены в исправительных колониях Алтайского края с 18 января 2017 года.

Как сообщает пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю, в связи с угрозой распространения острых респираторных вирусных инфекций и гриппа в регионе постановлением Главного государственного санитарного врача Алтайского края от 16.01.2017 года №01 введены ограничительные мероприятия.

"В связи с этим в учреждениях уголовно-исполнительной системы запрещены краткосрочные и длительные свидания, проведение культурно-массовых мероприятий", – говорится в сообщении.

Как сообщает региональный Роспотребнадзор, в Алтайском крае за неделю с 9 по 15 января 2017 года зарегистрировано 19,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что на 35% выше эпидемического порога. Превышение эпидемического порога отмечается среди взрослых на 46%, детей 3-6 лет – на 24%.

Среди заболевших ОРВИ за неделю с 9 по 15 января 2017 года при лабораторных исследованиях в семи случаях отмечена циркуляция вирусов гриппа А/H3N2/ – 6, А/H1N1/pdm09 – 1.