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Вся правда о сервисе доставки продуктовых корзин "Скатерть-Самобранка"

, ИА "Амител"
Сервис "Скатерть-Самобранка" поделился реальными отзывами своих клиентов

Сервис доставки продуктовых наборов – новинка для барнаульцев. Подобный сервис активно развивается в России, популяризируя традицию домашних ужинов, живого общения со своими близкими и друзьями.
Итак, теперь не надо выдумывать рецепты, бороздить интернет в поисках рецепта вкусного ужина, походы с тележкой по супермаркетам тоже не актуальны, "Скатерть-Самобранка" сделает все за вас:

  • закупит первоклассные продукты непосредственно перед доставкой, поэтому они попадают к вам исключительно свежими;
  • привезет продукты и рецепты с пошаговой инструкцией прямо домой;
  • пакеты с продуктами расфасованы по дням: с замороженными ингредиентами нужно хранить в морозильной камере, остальные – в холодильнике. 

"Скатерть-Самобранка" создает рецепты вкусных, качественных и быстрых в приготовлении блюд. Каждую неделю разрабатывается новое меню. В рецептах используются только свежие продукты и нет полуфабрикатов: 30–45 минут – и ваш ужин готов. Также количество грязной посуды в процессе приготовления резко уменьшится, ведь продукты заранее помыты и расфасованы.

  Сервис дает много красивых обещаний, а как же все обстоит на самом деле? "Скатерть-Самобранка" предоставила реальные отзывы своих покупателей. Клиенты сети Инстаграм предоставили свои переписки о решении проблем, которые возникали у них с сервисом.

@blondinovna: Здравствуйте! Я тут 18 блюдо начала готовить "Том Кха Кай". Написано, что куриный бульон влить и соус фиш. А они в одном пакете? Судя по запаху, у нас лежит соус фиш. Бульона нет. И кинзы нет. А вот это что такое вообще – не поняла)
"Скатерть-Самобранка": Есть ли у Вас возможность отложить это блюдо? Связались с цехом, в ближайшее время довезут все недостающие ингредиенты свежими. Приносим извинения!!! Очень-очень жаль,  что так сложилось! Информация доведена до руководства. Мы предоставим Вам скидку на следующий заказ 10%. Спасибо за понимание. У Вас в руках лемонграсс.
@blondinovna: Простите, что поздно) Просто хотела вам написать большое СПАСИБО )) Совсем не ожидала такой оперативности, ну и бонусов. Очень приятно! 
"Скатерть-Самобранка": Доброй ночи! Мы очень стараемся соответствовать Вашим ожиданиям и очень дорожим нашими клиентами. Вам спасибо за понимание!

 

@elenashulgina: Здравствуйте! На этой неделе блюдо #12 слоеные мешочки с кижучем! Они точно из слоеного недрожжевого теста????? Пока тесто размораживалось, оно поднялось и увеличилось в два раза! И теперь у меня в духовке огромные булки. Оно вообще слоеное??????? 
"Скатерть-Самобранка": Добрый вечер! Мы сейчас все уточним в отделе закупок. Елена, мы действительно ошиблись.
@elenashulgina: Ну, вообще, очень даже ничего получились! Вкусные!!! 
"Скатерть-Самобранка": Думаю, вкус не очень изменился бы, но заявленное мы должны выполнять) Так что недочет есть (( будем внимательнее)
"Скатерть-Самобранка": Надеемся, мы смогли реабилитироваться) (к заказу был добавлен десерт)
@elenashulgina: Здравствуйте! Спасибо большое за приятный бонус. Не стоило, но все равно большое спасибо! Прямо сейчас испробую!!!!
"Скатерть-Самобранка": Мы хотим, чтобы пользование нашим сервисом приносило Вам только положительные  эмоции
@elenashulgina: Что бы я без Вас делала?! Приготовила десерт. Сказать, что вкусно – ничего не сказать. Язык проглотить можно!!!!!

Представитель сервиса "Скатерть-Самобранка" рассказывает, что ежедневно они сталкиваются с массой проблем: от выбора поставщиков до текучки кадров. Иногда случается, что клиенту попадается гнилая картошка или же плохой перец.

"Мы – новый сервис. Благодаря отзывам клиентов мы улучшаем качество продуктов, качество упаковки.  Мы будем учиться и исправлять свои ошибки. Самое важное для нас – удовлетворенность клиента полученной услугой. И если есть недочет в качестве нашей услуги, мы сразу исправляем ситуацию: довозим недостающее, заменяем продукт (параллельно меняя поставщика), предоставляем скидку или делаем комплимент. Мы не боимся своих ошибок, мы смело о них говорим", – дала свой комментарий сотрудник "Скатерти-Самобранки".

Многие клиенты пишут свои отзывы для того, чтобы поблагодарить сервис "Скатерть-Самобранка" за вкусные решения семейных ужинов.

@anabella_a_anabella: Вот такая вкусняшка у меня получилась. Рыбные котлетки с потрясающим салатом, я даже описать не могу, как вкусно, я не преувеличиваю. Фарша, который мне подготовили @ssamobranka_brn, хватило, чтобы покушать 3 раза, и салатика тоже. Кстати, для тех, кто не дружит с кулинарией и умением готовить, все чётко и ясно написано, ПОШАГОВО так, что теперь приготовить ресторанные блюда можно, не выходя из дома, и порадовать себя и близких.

@kamnevaolga:  На ужин у нас сегодня была утиная грудка в сливках с нежным картофельным пюре, грибами и сладкой паприкой... Мы пробовали новый сервис @ssamobranka_brn. Я, конечно, могу сама спокойно приготовить званый ужин на 12 персон, но ужины... Хочется чем-то удивить, разнообразить.... Получилось! Как сказали мои любимые мужчины: "Просто мясо, только очень-очень-очень вкусное!!!"))))

На Новый год сервис решил порадовать клиентов не только оригинальными рецептами и свежими продуктами, но и розыгрышем сертификата на 100 000 тысяч рублей на путешествие в любую точку мира. Победительницей стала Анжелика @anghelika10, которая также дала свои комментарии и поделилась фотографией с праздника.

Я хотела бы выразить в первую очередь огромную благодарность Вам за возможность получить настоящее удовольствие от приготовления ужина! У нас большая семья, и ужинаем мы всегда все вместе) Со "Скатертью-Самобранкой" каждый наш ужин стал праздничным!

Сервис предлагает удобное решение для новых клиентов — пробная корзина всего за 890 рублей. Она включает в себя два оригинальных ужина на двоих.

Чтобы сделать заказ, можно зайти на сайт или в любую официальную соцсеть "Скатерти-самобранки" либо позвонить по телефону 222-500,  выбрать понравившиеся Вам блюда, указать нужное количество персон и оформить заказ с понедельника до 8:00 утра пятницы. Доставка корзин осуществляется курьером в удобное для клиента место и время по воскресеньям и понедельникам с 9.00 до 14.00, с 14.00 до 18.00 или с 18.00 до 22.00.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

23.01.2017 08:37
- гость -

Этот сервис видимо для дамочек как с фото. Силикон+перекись.

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23.01.2017 08:42
Nic

Скажите. где лемонграсс берете

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23.01.2017 08:43
larisa2011

Посмотрела цены за такое бабло они должны человека присылать который это готовить будет!

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23.01.2017 08:49
NiGHT

всё недопроданное в ленте и метро перепродают

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23.01.2017 08:53
- гость -

Да уж, у наших людей покупать что-то с доставкой, готовое... Те же шансы, что с бояркой. Но та хоть по "народным" ценам )))

0  0
23.01.2017 08:58
финт

лемонграсс не подписанный привезли((((

0  0
23.01.2017 09:01
Ипонамать

а коменты скоро закроют?

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23.01.2017 09:04
финт

что их закрывать, это же не реклама.

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23.01.2017 09:05
финт

а нет, реклама. правда странная какая-то. вообще не возникло желания к ним обращаться.

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23.01.2017 09:06
- гость -

финт там есть подпись - На правах рекламы.

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23.01.2017 09:06
Anarchy

Том Кха Кай она готовить начала Ты бы еСЧО тайские банановые блины попыталась)))

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23.01.2017 09:08
larisa2011

Финт ты плди подумал что фигня и выкинул не нюхая??? А надо было лезнуть сразу бы понял что лемонграсс!

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23.01.2017 09:08
гость

Это вот такие утки с губами заказывают? Как бабенция на фото? Ужас!

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23.01.2017 09:09
larisa2011

Или подумал что бонус и скурил???

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23.01.2017 09:10
финт

ничего я не подумал, я вон за блондинову переживаю, заказала продукты незнакомые. сидела поди в шоке по горло от странных нямок.

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