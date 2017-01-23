Сервис доставки продуктовых наборов – новинка для барнаульцев. Подобный сервис активно развивается в России, популяризируя традицию домашних ужинов, живого общения со своими близкими и друзьями.

Итак, теперь не надо выдумывать рецепты, бороздить интернет в поисках рецепта вкусного ужина, походы с тележкой по супермаркетам тоже не актуальны, "Скатерть-Самобранка" сделает все за вас:

закупит первоклассные продукты непосредственно перед доставкой, поэтому они попадают к вам исключительно свежими;

привезет продукты и рецепты с пошаговой инструкцией прямо домой;

пакеты с продуктами расфасованы по дням: с замороженными ингредиентами нужно хранить в морозильной камере, остальные – в холодильнике.

"Скатерть-Самобранка" создает рецепты вкусных, качественных и быстрых в приготовлении блюд. Каждую неделю разрабатывается новое меню . В рецептах используются только свежие продукты и нет полуфабрикатов: 30–45 минут – и ваш ужин готов. Также количество грязной посуды в процессе приготовления резко уменьшится, ведь продукты заранее помыты и расфасованы.

Сервис дает много красивых обещаний, а как же все обстоит на самом деле? "Скатерть-Самобранка" предоставила реальные отзывы своих покупателей. Клиенты сети Инстаграм предоставили свои переписки о решении проблем, которые возникали у них с сервисом.

@blondinovna: Здравствуйте! Я тут 18 блюдо начала готовить "Том Кха Кай". Написано, что куриный бульон влить и соус фиш. А они в одном пакете? Судя по запаху, у нас лежит соус фиш. Бульона нет. И кинзы нет. А вот это что такое вообще – не поняла)

"Скатерть-Самобранка": Есть ли у Вас возможность отложить это блюдо? Связались с цехом, в ближайшее время довезут все недостающие ингредиенты свежими. Приносим извинения!!! Очень-очень жаль, что так сложилось! Информация доведена до руководства. Мы предоставим Вам скидку на следующий заказ 10%. Спасибо за понимание. У Вас в руках лемонграсс.

@blondinovna: Простите, что поздно) Просто хотела вам написать большое СПАСИБО )) Совсем не ожидала такой оперативности, ну и бонусов. Очень приятно!

"Скатерть-Самобранка": Доброй ночи! Мы очень стараемся соответствовать Вашим ожиданиям и очень дорожим нашими клиентами. Вам спасибо за понимание!

@elenashulgina: Здравствуйте! На этой неделе блюдо #12 слоеные мешочки с кижучем! Они точно из слоеного недрожжевого теста????? Пока тесто размораживалось, оно поднялось и увеличилось в два раза! И теперь у меня в духовке огромные булки. Оно вообще слоеное???????

"Скатерть-Самобранка": Добрый вечер! Мы сейчас все уточним в отделе закупок. Елена, мы действительно ошиблись.

@elenashulgina: Ну, вообще, очень даже ничего получились! Вкусные!!!

"Скатерть-Самобранка": Думаю, вкус не очень изменился бы, но заявленное мы должны выполнять) Так что недочет есть (( будем внимательнее)

"Скатерть-Самобранка": Надеемся, мы смогли реабилитироваться) (к заказу был добавлен десерт)

@elenashulgina: Здравствуйте! Спасибо большое за приятный бонус. Не стоило, но все равно большое спасибо! Прямо сейчас испробую!!!!

"Скатерть-Самобранка": Мы хотим, чтобы пользование нашим сервисом приносило Вам только положительные эмоции

@elenashulgina: Что бы я без Вас делала?! Приготовила десерт. Сказать, что вкусно – ничего не сказать. Язык проглотить можно!!!!!

Представитель сервиса "Скатерть-Самобранка" рассказывает, что ежедневно они сталкиваются с массой проблем: от выбора поставщиков до текучки кадров. Иногда случается, что клиенту попадается гнилая картошка или же плохой перец.

"Мы – новый сервис. Благодаря отзывам клиентов мы улучшаем качество продуктов, качество упаковки. Мы будем учиться и исправлять свои ошибки. Самое важное для нас – удовлетворенность клиента полученной услугой. И если есть недочет в качестве нашей услуги, мы сразу исправляем ситуацию: довозим недостающее, заменяем продукт (параллельно меняя поставщика), предоставляем скидку или делаем комплимент. Мы не боимся своих ошибок, мы смело о них говорим", – дала свой комментарий сотрудник "Скатерти-Самобранки".

Многие клиенты пишут свои отзывы для того, чтобы поблагодарить сервис "Скатерть-Самобранка" за вкусные решения семейных ужинов.

@anabella_a_anabella: Вот такая вкусняшка у меня получилась. Рыбные котлетки с потрясающим салатом, я даже описать не могу, как вкусно, я не преувеличиваю. Фарша, который мне подготовили @ssamobranka_brn, хватило, чтобы покушать 3 раза, и салатика тоже. Кстати, для тех, кто не дружит с кулинарией и умением готовить, все чётко и ясно написано, ПОШАГОВО так, что теперь приготовить ресторанные блюда можно, не выходя из дома, и порадовать себя и близких.

@kamnevaolga: На ужин у нас сегодня была утиная грудка в сливках с нежным картофельным пюре, грибами и сладкой паприкой... Мы пробовали новый сервис @ssamobranka_brn. Я, конечно, могу сама спокойно приготовить званый ужин на 12 персон, но ужины... Хочется чем-то удивить, разнообразить.... Получилось! Как сказали мои любимые мужчины: "Просто мясо, только очень-очень-очень вкусное!!!"))))

На Новый год сервис решил порадовать клиентов не только оригинальными рецептами и свежими продуктами, но и розыгрышем сертификата на 100 000 тысяч рублей на путешествие в любую точку мира. Победительницей стала Анжелика @anghelika10, которая также дала свои комментарии и поделилась фотографией с праздника.

Я хотела бы выразить в первую очередь огромную благодарность Вам за возможность получить настоящее удовольствие от приготовления ужина! У нас большая семья, и ужинаем мы всегда все вместе) Со "Скатертью-Самобранкой" каждый наш ужин стал праздничным!

Сервис предлагает удобное решение для новых клиентов — пробная корзина всего за 890 рублей. Она включает в себя два оригинальных ужина на двоих.

Чтобы сделать заказ, можно зайти на сайт или в любую официальную соцсеть "Скатерти-самобранки" либо позвонить по телефону 222-500, выбрать понравившиеся Вам блюда, указать нужное количество персон и оформить заказ с понедельника до 8:00 утра пятницы. Доставка корзин осуществляется курьером в удобное для клиента место и время по воскресеньям и понедельникам с 9.00 до 14.00, с 14.00 до 18.00 или с 18.00 до 22.00.