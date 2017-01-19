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Российского программиста Станислава Лисова задержали в Испании. Его подозревают в причастности к хакерским атакам, пишет РИА Новости.

Жена задержанного пояснила, что программисту еще не предъявили обвинение. Задержание прошло по запросу ФБР и Интерпола. Мужчина сейчас находится в тюрьме Brians в каталонском Мартореле.

Как сообщается, Россия запросила у испанских правоохранительных органов информацию о причинах задержания гражданина РФ.