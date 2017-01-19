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Российского программиста Станислава Лисова задержали в Испании. Его подозревают в причастности к хакерским атакам, пишет РИА Новости.
Жена задержанного пояснила, что программисту еще не предъявили обвинение. Задержание прошло по запросу ФБР и Интерпола. Мужчина сейчас находится в тюрьме Brians в каталонском Мартореле.
Как сообщается, Россия запросила у испанских правоохранительных органов информацию о причинах задержания гражданина РФ.
Комментарии
таки всё таки былО
И чего он попёрся в Испанию, если "програмируешь" по заданию "конторы", то и отдыхай в России, мало что ли санаториев ФСБ
Дай бог ему не продаться за банку варенья нашим врагам.