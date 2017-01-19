Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Чин водосвятия провел в крещенском городке на речном вокзале митрополит Алтайский и Барнаульский Сергий.
Воду в Оби глава митрополии освятил по завершении крестного хода, который начался у Знаменского монастыря. Затем процессия проследовала на площадь Баварина и далее на берег Оби.
В настоящее время барнаульцы активно набирают из реки святую воду. Множество горожан принимают участие в крещенских купаниях, окунаясь в купель.
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Присутствующий на месте событий корреспондент портала Amic.ru сообщает, что на Оби собралось огромное количество молодежи.
Комментарии
Они её пить будут?
сами попы наверное не купаются, не видел , а народ ныряет. пить нельзя из реки.
Дык, эта, вода в Оби проточная, или после освящения течение вод останавливается?!
а могут ли они отличить святую воду от не святой. походу это всё надувалово конкретное