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Действующий президент США Барак Обама заявил, что хорошие отношения между Кремлем и Белым домом в интересах всего мира. Такое заявление он сделал на своей заключительной пресс-конференции, пишет "Российская газета".

"Думаю, что хорошие отношения с Россией отвечают интересам Америки и мира", – отметил Обама.

Также он добавил, что именно этот подход он и использовал. По его словам, он всегда сотрудничал с Москвой там, где пересекались интересы США и России.

Кроме этого, Барак Обама возложил ответственность на Россию за то, что отношения между этими двумя странами скатились до "холодной войны".

Также политик не одобрил заявления избранного президента США Дональда Трампа о возможном пересмотре антироссийских санкций.