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Обама: хорошие отношения между Россией и США в интересах всего мира

, ИА "Амител"
Также президент США заявил, что именно таким и был его подход в работе с Россией

Фото: inforos.ru

Действующий президент США Барак Обама заявил, что хорошие отношения между Кремлем и Белым домом в интересах всего мира. Такое заявление он сделал на своей заключительной пресс-конференции, пишет "Российская газета".

"Думаю, что хорошие отношения с Россией отвечают интересам Америки и мира", – отметил Обама.

Также он добавил, что именно этот подход он и использовал. По его словам, он всегда сотрудничал с Москвой там, где пересекались интересы США и России.

Кроме этого, Барак Обама возложил ответственность на Россию за то, что отношения между этими двумя странами скатились до "холодной войны".

Также политик не одобрил заявления избранного президента США Дональда Трампа о возможном пересмотре антироссийских санкций.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

19.01.2017 13:40
точный

что это с ним?

0  0
19.01.2017 13:51
- гость -

Интересно, а его кто-нибудь после президенства слушать будет или отправят на свалку истории, как отработанный элемент?

0  0
19.01.2017 13:59
Вова, верим!

Опять омерика... Напишите что у нас в России с нового года не работает система госрегистрации и учета недвижимости. Все стоит из-за нового, не продуманного, закона. Очередной позор медведевского кабинета.

0  0
19.01.2017 14:20
Массаж мозга

Вова, верим! Да погодите вы! Видите, в америке смена власти, неразбериха, не до вас пока, держитесь в общем. Но потом - обязательно!

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19.01.2017 14:29
- гость -

На самом деле Путину от Обамы нужно одно - уважение. Любому пацану в первую очередь надо чтобы его уважали, потому что крутость для самого себя это как самому себе мышцы показывать перед зеркалом. Внутри России для уважения надо иметь личный самолёт, кортеж из бронированных машин, разряд по борьбе и дворцы в Горном Алтае и Красной Поляне. Но в Давосе Обама, Олланд и Меркель , эти лохи, его спросили за такие мелочи как уровень жизни в стране, развитие технологий и нобелевских лауреатов. Да за такую предъяву пацан может и по Сирии с Донбассом настучать и Крым напрочь отбить.

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