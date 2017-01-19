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Сотрудник ювелирной мастерской в Барнауле украл золотые изделия с работы и сдал их в ломбард. Общая стоимость золотых украшений составила 70 тысяч рублей.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, пропажу ценностей обнаружила директор мастерской, которая и обратилась в полицию. Правоохранители установили подозреваемого, которым оказался 25-летний сотрудник мастерской.

Полицейские выяснили, что молодой человек собрал украшения, сданные на ремонт, а на следующий день не вышел на работу. Оказалось, что парень сдал украденное в ломбард, а полученные деньги потратил на свои нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Мужчине грозит наказание до пяти лет лишения свободы.