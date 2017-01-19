Пятница, 20 Январь, 06:51

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,35
€ 63,18
Brent
$ 51
-15°
Обь
42см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Взрыв на Бийском олеумном заводе Крещение-2017Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова
Новости

Кадыров заявил, что аферисты, вымогавшие деньги от его имени, задержаны

, ИА "Амител"
Мошенники звонили от лица Кадырова и требовали деньги и машину

Фото: mos.news

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что двое подозреваемых, которые звонили предпринимателю из Сургута, изображая его голос, и вымогали деньги и машину, задержаны. Об этом Кадыров написал в своем аккаунте в Instagram.

 

Дорогие друзья! В полицию обратился предприниматель Зубайр Зайнадиев, проживающий и работающий в Сургуте. Он заявил, что кто-то звонит ему от моего имени и требует, чтобы отдал свою машину и деньги в РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Нас заинтересовала эта вопиющая информация и, злоумышленники нашлись. Ими оказались уроженцы Азамат-юрта Гудермесского района Чечни Зелимхан Хасимиков и Саид Геримсултанов. Оба также проживают в Сургуте. Из их слов стало известно, что Хасимиков, имитируя мой голос, требовал у потерпевшего деньги и машину. По прибытию в Грозный, вымогатели все отрицали, ссылались на то, что хотели просто пошутить. Это естественно, когда люди далеко от дома творят зло, то они думают, что содеянное останется безнаказанным, но, такое мнение ошибочно. Считаю этот случай вопиющим, так как никогда и ни у кого я и представители РОФ не просили денег. Фонд занимается благотворительностью и помогает не только жителям нашей республики, но и тысячам людей в разных странах мира. Помимо этого случая, в мобильном приложении Periscope самозванцы заводят от моего имени аккаунты и распространяют различную противоречивую информацию, которая якобы связана с какими-то моими высказываниями или действиями, обманывают людей, раздавая от моего имени ложные номера телефонов. Также создают десятки страниц, выдавая себя за Рамзана Кадырова. Во избежание недоразумений хочу обратить ваше внимание на то, как можно найти мои официальные страницы в соцсетях: ВКонтакте — @Ramzan (http://vk.com/ramzan), твиттер — @RKadyrov (https://twitter.com/RKadyrov), Живой Журнал — ya_Kadyrov (http://ya-kadyrov.livejournal.com), Инстаграм — @kadyrov_95 (http://instagram.com/kadyrov_95), Фейсбук — @RKadyrov95 (https://www.facebook.com/RKadyrov95), Мобли – rKadyrov (https://www.mobli.com/rKadyrov) Другими аккаунтами я не пользуюсь. А всё остальное, что якобы от моего имени — фейковые страницы. Злоумышленники пытались опорочить репутацию РОФ и рода Кадыровых, но это у них не получилось, потому, что люди знают, как мы относимся к своему народу, к чести и совести. #Кадыров #Россия #Чечня #РОФ

Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

Как сообщается, в этом подозревают двух уроженцев Чечни, которые сейчас живут в Сургуте. Когда подозреваемые прибыли в Грозный, рассказали, что таким образом они шутят.

 

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

19.01.2017 14:06
- гость -

Оперативненькая новость. По России-24 со вчерашнего дня крутят.

0  0
19.01.2017 14:12
Массаж мозга

В фонд кадырова все жертвуют исключительно добровольно Дыма без огня не бывает.

0  0
19.01.2017 18:32
CALIBR

В полицию обратился предприниматель Зубайр Зайнадиев, проживающий и работающий в Сургуте. ++++++++++++++ Интересно то ,что : "В Югре полиция не принимала участие в задержании людей, которые якобы вымогали деньги у сургутского бизнесмена, имитируя голос главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. По данным ведомства, ни в Сургуте, ни в Сургутском районе даже не было зафиксировано подобных обращений к силовикам." http://ura.ru/news/1052274288

А это равносильно тому , что если они и были доставлены в Грозный , то в результате спец.операции чеченских силовиков без уведомления МВД ХМАО. Похищение ?

0  0
20.01.2017 00:01
Сумрачный гений

Казимир, главное чтобы после задержания "тела не были переданы родственникам"

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< январь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
06:32
Забытую в ресторане сумку с 4 млн рублей вернули бизнесмену из Барнаула 0
06:01
Цены до небес: сколько стоят самые дорогие коттеджи Барнаула? 0
05:06
Снег, ветер и гололед ожидают в Алтайском крае 20 января 0
01:03
Джордж Клуни станет отцом двойни в 55 лет 0
00:11
Почему мы стареем раньше времени? Ученые ответили на этот вопрос 0
23:02
Телефон из сусального золота хотят подарить патриарху Кириллу 0
22:01
Больше 1,8 млн россиян искупались в проруби на Крещение 3
21:04
Мать, убившую двоих детей в Братске, отправили лечиться 0
20:04
Медведев подписал указ об отставке замминистра экономики Игоря Ревы 0
19:45
Песков о словах Байдена: Россия "никогда никого не запугивала" 13
19:30
Часть здания конного клуба обрушилась в Бердске, есть погибшие 0
19:08
Коротко о главном: Крещение, Тальменка-Банк и задержание полисмена Арестова
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 19 января
18:45
Барнаул вечером 19 января встал в многокилометровые пробки 0
18:30
Жительница Барнаула погибла в Китае, катаясь на карте в день рождения 4
18:17
Как задерживали замначальника УМВД Барнаула Андрея Арестова. Фото 37
18:03
Полицейский в Ингушетии застрелил своего брата-дебошира 0
17:46
Верующие поставили барнаульскую улицу в огромную пробку. Фото 1
17:37
Состоялось первое судебное заседание по делу о смерти Данила Ченцова 5
17:26
Спасатели сообщили о погибших в отеле Италии, оказавшемся под лавиной 0
17:17
Ремонт 55 барнаульских дорог запланировали на два года 0
17:06
Facebook запретил RT публиковать посты со ссылками на видео и картинки 0
16:51
Государственный мессенджер начали тестировать в России 5
16:33
За какие нарушения в транспорте хотят ввести уголовную ответственность? 0
16:24
Самолет в Японии проскочил взлетную полосу и застрял в сугробе 5
16:17
Подростка осудили в Заринске за пьяный разбой 0
16:04
Шансонье Новиков нашел деньги для достройки ЖК "Бухта Квинс" 0
15:54
Подросток в Барнауле закидывал машины соленьями и гаечными ключами 8
15:34
Женщина в Братске призналась в убийстве сына и дочки 0
15:25
Задержан с поличным: кто такой Андрей Арестов и в чем его подозревают? 3
15:18
18 пожарных тушили производственный цех в Бийске 0
15:05
Пройдите тест и узнайте, хорошо ли разбираетесь в изобразительном искусстве 5
14:50
Показываем, как барнаульцы окунаются в купель на Крещение. Фото 8
14:32
Алтайским заключенным запретили свидания с родными из-за эпидемии гриппа 0
14:23
Бийчанина спустя 13 лет осудили за изнасилование и убийство пенсионерки 1
14:11
Дело барнаульского полисмена Арестова прокомментировали в ГУ МВД 18
14:02
Кадыров заявил, что аферисты, вымогавшие деньги от его имени, задержаны 4
13:57
Предприятия Алтайского края за 11 месяцев 2016 года заработали 32 млрд 3
13:42
Как размер зарплаты директоров будет зависеть от зарплаты сотрудников? 18
13:35
Обама: хорошие отношения между Россией и США в интересах всего мира 6
13:25
Российского программиста, подозреваемого в кибератаках, задержали в Испании 5
13:19
Главного полицейского следователя Барнаула подозревают во взяточничестве 36
13:04
Комиссия Центробанка продолжает проверку алтайского "Тальменка-Банка" 7
12:57
Ювелир в Барнауле украл украшения и сдал их в ломбард 2
12:33
Чин великого освящения обской воды в Барнауле. Фото 15
12:24
Житель алтайского села отправится на 8 лет в тюрьму за убийство знакомого 3
12:17
Календарь православных праздников на 2017 год. Инфографика 3
12:12
Алтайские депутаты ЛДПР окунулись в прорубь на Крещение. Фото 9
12:03
Авиарейсы из Барнаула в Томск и Тюмень будут субсидировать 4
12:00
Барнаульская ТЭЦ-2 СГК вошла в тройку лучших благотворителей России 3
11:54
Жена Джорджа Буша-старшего вслед за ним попала в больницу 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.