Четверг, 19 Январь, 14:47

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,18
€ 63,23
Brent
$ 51
-15°
Обь
42см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Взрыв на Бийском олеумном заводе Крещение-2017Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова
Новости

Кадыров заявил, что аферисты, вымогавшие деньги от его имени, задержаны

, ИА "Амител"
Мошенники звонили от лица Кадырова и требовали деньги и машину

Фото: mos.news

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что двое подозреваемых, которые звонили предпринимателю из Сургута, изображая его голос, и вымогали деньги и машину, задержаны. Об этом Кадыров написал в своем аккаунте в Instagram.

 

Дорогие друзья! В полицию обратился предприниматель Зубайр Зайнадиев, проживающий и работающий в Сургуте. Он заявил, что кто-то звонит ему от моего имени и требует, чтобы отдал свою машину и деньги в РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Нас заинтересовала эта вопиющая информация и, злоумышленники нашлись. Ими оказались уроженцы Азамат-юрта Гудермесского района Чечни Зелимхан Хасимиков и Саид Геримсултанов. Оба также проживают в Сургуте. Из их слов стало известно, что Хасимиков, имитируя мой голос, требовал у потерпевшего деньги и машину. По прибытию в Грозный, вымогатели все отрицали, ссылались на то, что хотели просто пошутить. Это естественно, когда люди далеко от дома творят зло, то они думают, что содеянное останется безнаказанным, но, такое мнение ошибочно. Считаю этот случай вопиющим, так как никогда и ни у кого я и представители РОФ не просили денег. Фонд занимается благотворительностью и помогает не только жителям нашей республики, но и тысячам людей в разных странах мира. Помимо этого случая, в мобильном приложении Periscope самозванцы заводят от моего имени аккаунты и распространяют различную противоречивую информацию, которая якобы связана с какими-то моими высказываниями или действиями, обманывают людей, раздавая от моего имени ложные номера телефонов. Также создают десятки страниц, выдавая себя за Рамзана Кадырова. Во избежание недоразумений хочу обратить ваше внимание на то, как можно найти мои официальные страницы в соцсетях: ВКонтакте — @Ramzan (http://vk.com/ramzan), твиттер — @RKadyrov (https://twitter.com/RKadyrov), Живой Журнал — ya_Kadyrov (http://ya-kadyrov.livejournal.com), Инстаграм — @kadyrov_95 (http://instagram.com/kadyrov_95), Фейсбук — @RKadyrov95 (https://www.facebook.com/RKadyrov95), Мобли – rKadyrov (https://www.mobli.com/rKadyrov) Другими аккаунтами я не пользуюсь. А всё остальное, что якобы от моего имени — фейковые страницы. Злоумышленники пытались опорочить репутацию РОФ и рода Кадыровых, но это у них не получилось, потому, что люди знают, как мы относимся к своему народу, к чести и совести. #Кадыров #Россия #Чечня #РОФ

Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

Как сообщается, в этом подозревают двух уроженцев Чечни, которые сейчас живут в Сургуте. Когда подозреваемые прибыли в Грозный, рассказали, что таким образом они шутят.

 

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

19.01.2017 14:06
- гость -

Оперативненькая новость. По России-24 со вчерашнего дня крутят.

0  0
19.01.2017 14:12
Массаж мозга

В фонд кадырова все жертвуют исключительно добровольно Дыма без огня не бывает.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< январь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
14:32
Алтайским заключенным запретили свидания с родными из-за эпидемии гриппа 0
14:23
Бийчанина спустя 13 лет осудили за изнасилование и убийство пенсионерки 0
14:11
Дело барнаульского полисмена Арестова прокомментировали в ГУ МВД 10
14:02
Кадыров заявил, что аферисты, вымогавшие деньги от его имени, задержаны 2
13:57
Предприятия Алтайского края за 11 месяцев 2016 года заработали 32 млрд 1
13:42
Как размер зарплаты директоров будет зависеть от зарплаты сотрудников? 13
13:35
Обама: хорошие отношения между Россией и США в интересах всего мира 5
13:25
Российского программиста, подозреваемого в кибератаках, задержали в Испании 3
13:19
Главного полицейского следователя Барнаула подозревают во взяточничестве 20
13:04
Комиссия Центробанка продолжает проверку алтайского "Тальменка-Банка" 4
12:57
Ювелир в Барнауле украл украшения и сдал их в ломбард 2
12:33
Чин великого освящения обской воды в Барнауле. Фото 11
12:24
Житель алтайского села отправится на 8 лет в тюрьму за убийство знакомого 3
12:17
Календарь православных праздников на 2017 год. Инфографика 3
12:12
Алтайские депутаты ЛДПР окунулись в прорубь на Крещение. Фото 7
12:03
Авиарейсы из Барнаула в Томск и Тюмень будут субсидировать 4
12:00
Барнаульская ТЭЦ-2 СГК вошла в тройку лучших благотворителей России 0
11:54
Жена Джорджа Буша-старшего вслед за ним попала в больницу 0
11:42
Стоп-кадр. Крещенский обряд начался в Барнауле 3
11:40
Ехать можно: "кирпич" на площади Сахарова в Барнауле демонтировали 2
11:34
Больница на Сахалине выплатит 1,3 млн рублей за удаление здоровой почки 3
11:25
Крещенский крестный ход проходит в Барнауле. Фото 4
11:14
Это важно: как правильно питаться в мороз, чтобы не мерзнуть и не болеть? 16
11:07
Трехдневный траур объявлен после взрыва на Бийском олеумном заводе 0
11:02
Где в Барнауле можно окунуться в прорубь на Крещение? 5
11:00
Использование 3D-принтера в современной жизни 1
10:50
Лайнер, летевший во Вьетнам, сел в Красноярске из-за засорившихся туалетов 7
10:41
Что за праздник Крещение Господне и какие его традиции нужно знать? 28
10:32
Елки нет, "кирпич" есть: можно ли проехать по площади Сахарова в Барнауле? 8
10:22
Что такое иордань и как ее правильно делать? 10
10:14
Вин Дизель против "Рая": главные премьеры недели в кино 1
10:07
Смотрим на скрытую связь между героями мультфильмов Pixar 2
09:57
Власти рассказали, как в Барнауле пройдет реновация застроенных территорий 4
09:42
Вердикт Верховного суда Великобритании о Brexit будет вынесен 24 января 2
09:33
Минфин оказался против антитабачной концепции Минздрава – СМИ 25
09:25
Блогер узнал, как можно ненадолго вывести из строя любой iPhone или iPad 0
09:12
Путин получил премию мира имени Уго Чавеса 43
09:00
Радиостанция Юмор FM Барнаул подвела итоги конкурса 2
08:48
Снежная лавина накрыла отель в Италии с туристами внутри 0
08:30
Полуторагодовалый ребенок умер в Бийске от ожогов после купания 36
08:16
Девять человек тушили автомобиль в Барнауле 3
08:03
Правда ли, что в России венчание хотят приравнять к регистрации брака? 18
07:46
Вице-премьер Щукин будет искать своего Галицкого для алтайского спорта 19
07:27
В тройном размере, или Что делать, если приставы вас обокрали? 24
07:03
Чего ждать: как повлияет 2017 год на курс рубля, инфляцию и цены? 82
06:44
Коттедж с каминным залом и джакузи продают в Барнауле за 18 млн руб. Фото 16
06:24
Сокращений не будет: власти рассказали об оптимизации управлений соцзащиты 3
06:01
Крещение Господне празднуют православные христиане 19 января 1
05:07
Крещение в Барнауле пройдет под знаком солнечной и морозной погоды 0
04:21
Российским сенаторам запретят получать иностранные награды без разрешения 0
03:44
Психологи решили понять, зачем нужны смайлики и какова их роль в общении 0
02:03
Самой старой панде в мире исполнилось 37 лет 0
01:08
Великий Джек Николсон закончил актерскую карьеру 0
00:09
Прямая связь: ученые установили, что благоприятно влияет на беременность 1

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.