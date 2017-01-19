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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что двое подозреваемых, которые звонили предпринимателю из Сургута, изображая его голос, и вымогали деньги и машину, задержаны. Об этом Кадыров написал в своем аккаунте в Instagram.

Как сообщается, в этом подозревают двух уроженцев Чечни, которые сейчас живут в Сургуте. Когда подозреваемые прибыли в Грозный, рассказали, что таким образом они шутят.