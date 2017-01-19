Фото: mos.news
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что двое подозреваемых, которые звонили предпринимателю из Сургута, изображая его голос, и вымогали деньги и машину, задержаны. Об этом Кадыров написал в своем аккаунте в Instagram.
Дорогие друзья! В полицию обратился предприниматель Зубайр Зайнадиев, проживающий и работающий в Сургуте. Он заявил, что кто-то звонит ему от моего имени и требует, чтобы отдал свою машину и деньги в РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Нас заинтересовала эта вопиющая информация и, злоумышленники нашлись. Ими оказались уроженцы Азамат-юрта Гудермесского района Чечни Зелимхан Хасимиков и Саид Геримсултанов. Оба также проживают в Сургуте. Из их слов стало известно, что Хасимиков, имитируя мой голос, требовал у потерпевшего деньги и машину. По прибытию в Грозный, вымогатели все отрицали, ссылались на то, что хотели просто пошутить. Это естественно, когда люди далеко от дома творят зло, то они думают, что содеянное останется безнаказанным, но, такое мнение ошибочно. Считаю этот случай вопиющим, так как никогда и ни у кого я и представители РОФ не просили денег. Фонд занимается благотворительностью и помогает не только жителям нашей республики, но и тысячам людей в разных странах мира. Помимо этого случая, в мобильном приложении Periscope самозванцы заводят от моего имени аккаунты и распространяют различную противоречивую информацию, которая якобы связана с какими-то моими высказываниями или действиями, обманывают людей, раздавая от моего имени ложные номера телефонов. Также создают десятки страниц, выдавая себя за Рамзана Кадырова. Во избежание недоразумений хочу обратить ваше внимание на то, как можно найти мои официальные страницы в соцсетях: ВКонтакте — @Ramzan (http://vk.com/ramzan), твиттер — @RKadyrov (https://twitter.com/RKadyrov), Живой Журнал — ya_Kadyrov (http://ya-kadyrov.livejournal.com), Инстаграм — @kadyrov_95 (http://instagram.com/kadyrov_95), Фейсбук — @RKadyrov95 (https://www.facebook.com/RKadyrov95), Мобли – rKadyrov (https://www.mobli.com/rKadyrov) Другими аккаунтами я не пользуюсь. А всё остальное, что якобы от моего имени — фейковые страницы. Злоумышленники пытались опорочить репутацию РОФ и рода Кадыровых, но это у них не получилось, потому, что люди знают, как мы относимся к своему народу, к чести и совести. #Кадыров #Россия #Чечня #РОФ
Как сообщается, в этом подозревают двух уроженцев Чечни, которые сейчас живут в Сургуте. Когда подозреваемые прибыли в Грозный, рассказали, что таким образом они шутят.
Комментарии
Оперативненькая новость. По России-24 со вчерашнего дня крутят.
В фонд кадырова все жертвуют исключительно добровольно Дыма без огня не бывает.