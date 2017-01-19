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Уголовное дело об особо крупном взяточничестве возбудил Следственный комитет в отношении заместителя начальника управления – начальника следственного управления УМВД России по Барнаулу.

Очевидно, в данном случае речь идет об Андрее Арестове, хотя информация о нем в данный момент удалена с сайта регионального ГУ МВД.

По данным регионального управления Следственного комитета, высокопоставленному офицеру полиции инкриминируют часть 6 статьи 290 УК РФ. Помимо этого, в посредничестве во взяточничестве подозревают знакомого Андрея Арестова.

"По версии следствия, начальник следственного управления УМВД России по г. Барнаулу предложил гражданину передать ему взятку за снятие ареста с имущества по уголовному делу, находящемуся в производстве следственного органа, а также за его прекращение и последующее невозобновление предварительного следствия", – указывают в СКР.

При этом подозреваемый договорился со своим знакомым о посредничестве. В итоге с мая 2016 по январь 2017 года полицейский частями получал взятку в особо крупном размере в виде денег на общую сумму 1 миллион 200 тысяч рублей.

Накануне он был задержан сотрудниками краевого управления ФСБ с поличным. Расследование продолжается.