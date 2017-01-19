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Новости

Главного полицейского следователя Барнаула подозревают во взяточничестве

, ИА "Амител"
Высокопоставленному офицеру Андрею Арестову инкриминируют получение незаконного вознаграждения на сумму более миллиона рублей

Фото: az.utro.news

Уголовное дело об особо крупном взяточничестве возбудил Следственный комитет в отношении заместителя начальника управления – начальника следственного управления УМВД России по Барнаулу.

Очевидно, в данном случае речь идет об Андрее Арестове, хотя информация о нем в данный момент удалена с сайта регионального ГУ МВД.

По данным регионального управления Следственного комитета, высокопоставленному офицеру полиции инкриминируют часть 6 статьи 290 УК РФ. Помимо этого, в посредничестве во взяточничестве подозревают знакомого Андрея Арестова.

"По версии следствия, начальник следственного управления УМВД России по г. Барнаулу предложил гражданину передать ему взятку за снятие ареста с имущества по уголовному делу, находящемуся в производстве следственного органа, а также за его прекращение и последующее невозобновление предварительного следствия", – указывают в СКР.

При этом подозреваемый договорился со своим знакомым о посредничестве. В итоге с мая 2016 по январь 2017 года полицейский частями получал взятку в особо крупном размере в виде денег на общую сумму 1 миллион 200 тысяч рублей.

Накануне он был задержан сотрудниками краевого управления ФСБ с поличным. Расследование продолжается.


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Комментарии

19.01.2017 13:26
Циничный котик

Арестов, фамилия зачётная, видимо в ходе следственных действий вышел на самого себя

0  0
19.01.2017 13:33
- гость -

Быть не может, чтобы государственный чиновник да ещё в погонах взятки брал! Явный оговор недоброжелателей.

0  0
19.01.2017 13:33
- гость -

Ды вы что? Вот это да. Редкость кака...Кака же редкость. ой ё...

0  0
19.01.2017 13:38
- гость -

Разборка в Бронксе между милицией, кто кого круче

0  0
19.01.2017 13:38
атеист

в проруби его искупать и грехи его простятся

0  0
19.01.2017 13:39
точный

а Улюкаев попался на двух мильенах

0  0
19.01.2017 13:40
Банга

Свято место пусто не бывает , вот и это займётся следующим.

0  0
19.01.2017 13:41
- гость -

обама перед уходом подставил.........

0  0
19.01.2017 13:45
Геноцид Эклеров

а Улюкаев попался на двух мильенах ******************************* в данном случае 1 миллион 200 тысяч рублей. в случае Улюкаева 2 миллиона долларов. разница есть?

и зачем такой скепсис здесь? погонников сейчас пачками закрывают. просто погуглите последние аресты. не надо делать вид, будто это чрезвычайное событие.

0  0
19.01.2017 13:54
- гость -

Сам начальник то УВД г. Барнаула на больничном... Как водится в таких случаях.

0  0
19.01.2017 13:56
- гость -

Аресты есть. А посадок столько же?

0  0
19.01.2017 14:06
- гость -

Нач. собственной безопасности ГУВД по АК: "Ну, рребята, я не в курсе, ну что делать, понять и-и простить"

0  0
19.01.2017 14:08
Геноцид Эклеров 19 января

погонников сейчас пачками закрывают. просто погуглите последние аресты.

это о чём говорит - гнилая серцевина или беспринципность отбора ?

0  0
19.01.2017 14:12
еку эклеровному

погонников сейчас пачками закрывают.

утверждаешь что хвостов вонючих больше чем голов ? ты пироженков обожрался ,точно.

0  0
19.01.2017 14:14
- гость -

вроде не 38 год за окном

0  0
19.01.2017 14:17
Геноцид Эклеров

14:08 это говорит о том, что полиция нуждается в серьезных чистках.

14:12 Казя, ты вообще разучился вменяемо разговаривать? опять бред про пироженки какие то... ты если людскую речь не в силах воспроизводить, ты иди галоперидольчику прими, пенсионерка пОрватая)

0  0
19.01.2017 14:21
14:17

ты напутал эклеровый , у тебя галопердинол головного мозга.

0  0
19.01.2017 14:23
Геноцид Эклеров

14:21 пенсионерка, тебя песок выдает, сыпется из тебя, следишь ты...

0  0
19.01.2017 14:31
- гость -

Мент Арестов с улицы Воровского)

0  0
19.01.2017 14:33
- гость -

14:31 ага, Котенок с улицы Лизюкова)

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