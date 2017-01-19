Фото: az.utro.news
Уголовное дело об особо крупном взяточничестве возбудил Следственный комитет в отношении заместителя начальника управления – начальника следственного управления УМВД России по Барнаулу.
Очевидно, в данном случае речь идет об Андрее Арестове, хотя информация о нем в данный момент удалена с сайта регионального ГУ МВД.
По данным регионального управления Следственного комитета, высокопоставленному офицеру полиции инкриминируют часть 6 статьи 290 УК РФ. Помимо этого, в посредничестве во взяточничестве подозревают знакомого Андрея Арестова.
"По версии следствия, начальник следственного управления УМВД России по г. Барнаулу предложил гражданину передать ему взятку за снятие ареста с имущества по уголовному делу, находящемуся в производстве следственного органа, а также за его прекращение и последующее невозобновление предварительного следствия", – указывают в СКР.
При этом подозреваемый договорился со своим знакомым о посредничестве. В итоге с мая 2016 по январь 2017 года полицейский частями получал взятку в особо крупном размере в виде денег на общую сумму 1 миллион 200 тысяч рублей.
Накануне он был задержан сотрудниками краевого управления ФСБ с поличным. Расследование продолжается.
Комментарии
Арестов, фамилия зачётная, видимо в ходе следственных действий вышел на самого себя
Быть не может, чтобы государственный чиновник да ещё в погонах взятки брал! Явный оговор недоброжелателей.
Ды вы что? Вот это да. Редкость кака...Кака же редкость. ой ё...
Разборка в Бронксе между милицией, кто кого круче
в проруби его искупать и грехи его простятся
а Улюкаев попался на двух мильенах
Свято место пусто не бывает , вот и это займётся следующим.
обама перед уходом подставил.........
а Улюкаев попался на двух мильенах ******************************* в данном случае 1 миллион 200 тысяч рублей. в случае Улюкаева 2 миллиона долларов. разница есть?
и зачем такой скепсис здесь? погонников сейчас пачками закрывают. просто погуглите последние аресты. не надо делать вид, будто это чрезвычайное событие.
Сам начальник то УВД г. Барнаула на больничном... Как водится в таких случаях.
Аресты есть. А посадок столько же?
Нач. собственной безопасности ГУВД по АК: "Ну, рребята, я не в курсе, ну что делать, понять и-и простить"
погонников сейчас пачками закрывают. просто погуглите последние аресты.
это о чём говорит - гнилая серцевина или беспринципность отбора ?
погонников сейчас пачками закрывают.
утверждаешь что хвостов вонючих больше чем голов ? ты пироженков обожрался ,точно.
вроде не 38 год за окном
14:08 это говорит о том, что полиция нуждается в серьезных чистках.
14:12 Казя, ты вообще разучился вменяемо разговаривать? опять бред про пироженки какие то... ты если людскую речь не в силах воспроизводить, ты иди галоперидольчику прими, пенсионерка пОрватая)
ты напутал эклеровый , у тебя галопердинол головного мозга.
14:21 пенсионерка, тебя песок выдает, сыпется из тебя, следишь ты...
Мент Арестов с улицы Воровского)
14:31 ага, Котенок с улицы Лизюкова)